Ambulante diz que facada na barriga da ex-mulher grávida foi acidente

Ao ser preso em flagrante por policiais da 3ª CIPM (Cajazeiras), o ambulante David Rodrigues Santos, 19 anos, o Negão, disse que não esfaqueou a ex-companheira a ambulante Tainana Pinheiro Gualberto, 22, e afirmou que a facada na barriga dela se tratou de um acidente. Tainana estava grávida de cinco meses e perdeu o bebê. Um policial civil contou que a faca atravessou a cabeça do feto.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, David esfaqueou a ex-mulher durante uma briga entre eles na madrugada de domingo (12). Eles se encontraram em um ônibus, a caminho da casa dela, e entraram em luta corporal ao chegar à residência.

Tainana foi esfaqueada durante a luta no apartamento onde mora, no Condomínio Sítio Isabel, situado na Rua Juscelino Kubitschek, na localidade conhecida por B13, em Cajazeira XI. “Ela tem uma filha de 2 anos com ele. A menina viu tudo”, contou uma vizinha, sob anonimato.

A motivação da briga entre eles ainda é desconhecida da polícia. Os vizinhos também não souberam informar o que motivou a discussão.

David foi indiciado por tentativa de homicídio e encaminhado ao Complexo Penitenciário do Estado, no bairro da Mata Escura, ontem à tarde. A faca usada no crime foi apreendida por policiais da 3ª CIPM e encaminhada para exame de perícia.

Foi o próprio David quem levou Tainana ao Hospital Eládio Lasserre, onde ela permanecia internada até as 12h desta segunda. Na unidade de saúde, um sobrinho disse apenas que ela não corria risco de morte.

Conforme relatos de vizinhos, David arrombou a grade e a porta para ter acesso à residência. A grade foi danificada. “Ela pediu socorro a mim e a minha filha. Ela dizia que iria morrer, pedia para não deixá-la morrer e repetia ‘minha filha, minha filha’”, contou outra vizinha. “Ela tem essa filha com ele e estava grávida dele. Ele vinha sempre na casa dela. Ficava esse vai e vem entre os dois. Eles viviam brigando, um jogava copo no outro”, completou.

Segundo a polícia, David e Tainana viveram juntos por três anos e estavam separados há cinco meses. Vizinhos informaram que apenas ela e a filha de 2 anos morava no apartamento atualmente. Todos os dias, ela ia com a filha vender água, refrigerante e cerveja em frente ao Elevador Lacerda.

adblock ativo