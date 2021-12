Ambulante denuncia agressões de guardas municipais no Elevador Lacerda

O vendedor ambulante Sidnelson Campos de Oliveira, de 20 anos, acusa cerca de quatro guardas municipais de agredi-lo fisicamente e verbalmente em duas situações distintas, em Salvador. Acompanhado de seu pai Sidnei Dias Oliveira, o jovem procurou a equipe de reportagem do Portal A TARDE para relatar os casos.

Segundo eles, a primeira agressão ocorreu no dia 10 de junho do ano passado, quando Sidnelson estava trabalhando em frente ao Elevador Lacerda, arrumando a guia de óculos. Neste momento, um homem se aproximou e pegou a sua bola de futebol que se encontrava no canto da barraca. Durante a tentativa de recuperar o objeto, eles entraram em uma luta corporal.

"Fui falar ao cara que era pra ele devolver a bola porque era minha, mas, quando meu pai tentou se aproximar para separar a confusão, ele começou a dizer que iria me esfaquear. Acabamos brigando e foi aí que os dois guardas municipais, que tinham presenciado a situação desde o início, chegaram, me levaram pra uma sala vazia, que fica no Elevador Lacerda. e me agrediram com choques, murros, chutes e xingamentos".

No mesmo dia do ocorrido, Sidnelson e seu pai registram a ocorrência na 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), além disso, o caso também está sendo acompanhado pelo Ministério Público e Corregedoria da Guarda Municipal. "Tenho feito questão de fazer a justiça dentro da lei, porque eduquei meu filho pra seguir o caminho do bem e não pra ser tratado como bandido". pontuou Sidnei.

Boletim de ocorrência registrado na 3ª DT | Foto: Divulgação

Segunda ocorrência

Já na manhã desta quarta, 6, o jovem alegou que estava na fila do Elevador Lacerda e, no momento de pagar a tarifa, a funcionária responsável em receber o pagamento não possuía troco para R$ 20 e autorizou a sua livre passagem pela catraca. No entanto, segundo ele, foi novamente agredido por guardas municipais quando tentou passar.

"Quando eu estava abaixando pra passar a catraca, chegaram dois guardas e começaram a me agredir outra vez. Eu só estava passando por ali, porque a moça liberou. Eles não deixaram eu me explicar, já vieram me agredindo, entortando meu braço e me colocando na mala do carrro em um lugar de muito sol ", contou.

Nessa situação, os agentes o conduziram para a 1ª Delegacia (DT/Barris). Após ser liberado da unidade policial, Sidnelson compareceu à sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde realizou exame de corpo de delito (perícia criminal que tem por finalidade determinar fatores como autoria, extensão de danos).

Ainda de acordo com ele, um dos guardas o reconheceu da primeira situação que aconteceu em 2018. "Quando um deles percebeu que era eu, me ameaçaram dizendo que sabia que eu queria estragar com a carreira de um colega dele e aque aquilo não ficaria assim. Eu tô sempre por ali porque é o local que trabalho há anos, mas depois de hoje, tô me sentindo inseguro", finalizou o jovem.

"O chefe da Corregedoria da Guarda Municipal tem nos dado toda atenção desde a primeira agressão e isso mostra que ainda tem gente humana no mundo", finalizou o pai de Sidnelson.

Procurada pela equipe de reportagem, a assessoria de comunicação do órgão não atendeu aos telefonemas. Também foi tentado contato com a corregedoria, mas sem êxito.

Guia da realização do exame de corpo de delito | Foto: Divulgação

