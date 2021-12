Amantes do samba reivindicam espaço e investimentos

Leia também:

Uma efervescente onda musical vem lotando casas de shows no Rio de Janeiro e São Paulo. É o samba tradicional ou de raiz, que está atraindo a atenção de compositores, instrumentistas, cantores e um público cada vez mais jovem, interessado em conhecer os mestres desta arte. Já na Bahia, terra onde o samba começou suas primeiras batidas, o cenário é outro: o pagode e o axé ganharam espaço e o samba parece ter ficado em algum lugar do passado.

“Deram um pontapé no pandeiro e na cuíca. Falta divulgação e apoio”, queixa-se o sambista e luthier (artesão que confecciona instrumentos musicais) Chocolate da Bahia. Com 55 anos de carreira e mais de 200 músicas gravadas, o músico acha que faltam espaços de apresentação e que os blocos de samba do Carnaval precisam de mais dias e melhores horários para desfilar. “É só dar uma espiada no circuito da Avenida (Campo Grande-Sé), na quinta-feira, para ver a quantidade de gente reverenciando o samba”, afirma.

Revoltado com o lugar que o samba tradicional tem hoje no Estado, um dos mestres baianos do gênero, Roque Ferreira, dispara: “A Bahia é uma péssima mãe para o samba. É proibido fazer samba nesta terra. Só no Carnaval a gente vê um agito. Não toco mais aqui”. O compositor reclama ainda da falta de renovação dos artistas, explicando que os músicos ativos são os mesmos de 30 anos atrás.

Na contramão dos que clamam por uma maior valorização do ritmo está o compositor e produtor musical Paquito. Ele, que produziu, com Jota Velloso, Cds de Batatinha e Riachão, se diz um apaixonado pelos grandes nomes do samba dos anos 30 e 40, mas acredita que não se pode ter uma visão “intocável” deste gênero musical. “O samba ganhou esta aura solene, respeitável. Questiono esse lugar sagrado. No Rio, existe uma moda, que não acho ruim, mas não sei se isso tem que acontecer aqui. Além disso, o samba tem o seu lugar, afinal, influencia a todos que fazem música brasileira”, opina.

Paquito afirma que o status de símbolo nacional que o samba ganhou, a partir da década de 30, foi resultado de uma construção “orquestrada” pelo então governo Vargas, que tinha um projeto de brasilidade. “O samba tradicional, como entendemos hoje, é produto das danças e toques feitos na Bahia, que sofreram modificações pelos músicos do Morro do Estácio, no Rio de Janeiro. Essa nova música urbana foi escolhida para ser difundida pelas estrelas do rádio e assim o samba virou esse ícone. Não foi algo espontâneo”, assegura.

O compositor e cantor de samba, Edil Pacheco acredita que o lugar onde o samba é mesmo cultuado é no Rio de Janeiro, mas que aqui o movimento tem força e merece investimentos e divulgação na mídia. “Nossa contribuição é muito importante, precisamos de lugares maiores e com preço acessível. O samba da Bahia é rico e tem gente nova tentando por aí, mas sem apoio”, diz.

Mais otimista quanto aos rumos do samba na sua terra-mãe, Nelson Rufino, autor de sucessos do gênero, enxerga um horizonte positivo para e reconhece o papel do pagode baiano nesse processo de retomada. “Nossa matriz, a dos canaviais, é infinita, por isso o samba aqui não morre nunca. Um interesse natural está reaparecendo, aos poucos, empurrado por essa moçada dos blocos de pagode, de samba e dos grupos de mesa. Com mais dois ou três anos, o samba vai pipocar na Bahia, de novo”, profetiza.

Serviço:

Saiba onde curtir o samba em Salvador:

Onde: Bar Fundo do Cravinho, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico.

Quando: De segunda a sábado, a partir das 19h

Quanto: Valor varia de acordo com o grupo que se apresenta.

Onde: Bar África 900, na Rua Carlos Gomes, n° 900, Centro.

Quando: Sexta-feira, a partir das 20h

Quanto: Valor não divulgado

Onde: Assalba, rua da Caixa D´água, Itapoan

Quando: Domingo, a partir das 17h

Quanto: R$ 6,00

Onde: Quadra do Bloco Apaxes do Tororó, no bairro do Tororó

Quando: Domingo, às 16h

Quanto: R$ 3,00

Onde: Casa de shows ED DEZ, na Av. Garibaldi

Quando: Quarta-feira, às 22h

Quanto: R$ 7,00

Onde: Bar Galícia, na rua do Maciel, Pelourinho.

Quando: Sexta-feira, às 21h

Quanto: Entrada franca

