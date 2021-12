Alvorada homenageia Cosme e Damião

Celebrada na próxima sexta-feira, 27, a festa em homenagem aos mártires Cosme e Damião terá extensa programação de missas, entre as 6 e as 18h, precedidas por uma alvorada de fogos às 5h, na única igreja reservada à devoção dos santos gêmeos na capital, localizada na Avenida Lima e Silva, no bairro da Liberdade. Com espaço para cerca de 600 pessoas sentadas, a Igreja de Cosme e Damião realiza os festejos há 71 anos, desde sua fundação, em 1941. Conta o pároco do templo, padre Josevaldo Carvalho, que a tradição de fé aos irmãos iniciou-se no Brasil com a chegada dos portugueses, no século XVI.

