Alunos são premiados por obras literárias

A história e a paisagem de Ilha de Maré foram inspirações para a estudante Rafaela Ferreira, de 12 anos, vencedora do Prêmio Jorge Amado de Literatura, na categoria poesia. “A obra Uma Nação Corpo e Alma fala do local que eu cresci. Não tem inspiração melhor do que a natureza”, conta Rafaela.

Assim como a adolescente, outros alunos foram premiados em uma cerimônia promovida pela Secretaria Municipal da Educação (Smed) na tarde desta quinta-feira, 23.

Na categoria de conto, a aluna Raniele de Jesus, da Escola Municipal Beatriz de Farias, foi a vencedora com As Aventuras de Glória e Bioncê. Já Talita do Espírito Santo, da Escola Municipal Professor Manoel Almeida da Cruz, foi a vencedora na categoria romance, com Consequências Inesperadas.

Quadrinhos

O melhor trabalho escolhido para a classificação história em quadrinhos foi o de autoria de Leandro Vinicius Argolo, da Escola Municipal de Plataforma, com O Poder Além do Planeta Terra, e, na categoria de videoclipe, o aluno Wenderson Sacramento, da Escola Municipal Antônio Carlos Peixoto Magalhães, levou prêmio com Outro Dia.

Com premiações de R$ 4 mil para os primeiros colocados, R$ 3 mil para os vice-campeões e R$ 2 mil para o terceiro lugar, o Prêmio Jorge Amado de Literatura surge de uma parceria da Secretaria Municipal da Educação com o Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB), que tem como objetivo estimular a leitura e a produção literária de alunos do ensino fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Salvador é uma das únicas cidades que conseguiu organizar, em sua rede, um prêmio literário para estimular e premiar. Isso tudo desperta uma vocação nos alunos, formando uma nova geração de escritores e escritoras”, afirma o prefeito ACM Neto.

Superação

De forma discreta e emocionada, Magali Jesus, 40 anos, acompanhava o filho, J.J., 12 anos, receber segundo lugar do prêmio de história em quadrinhos. No conto, o adolescente retratou sua história de vida e superação. O autor de Um Recomeço de Vida deixou a mãe orgulhosa. “Realmente, ele fez da vida um recomeço”, conta.

O aluno da Escola Municipal Yves de Roussan, que fica na Unidade Socioeducativa de Privação de Liberdade, na estrada CIA-Aeroporto, conta sobre experiência que adquiriu com a produção dos quadrinhos.

“São os 16 anos da minha vida resumidos nos quadrinhos. É tudo que passei, com um final feliz”, disse, emocionado, o adolescente. Além dele, P.R., 18 anos, também aluno da unidade, ganhou o terceiro lugar da mesma categoria com a obra A Escolha de um Guerreiro.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo