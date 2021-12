Alunos protestam contra regras para bolsas

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) protestaram, na tarde desta terça-feira, 31, contra a Portaria 046/16 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os discentes caminharam da reitoria da universidade, no Canela, até a praça da Piedade.

O novo documento prevê alterações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (Pibid), o que, conforme os manifestantes, significa precarização do ensino básico da educação pública.

Aluna do curso de matemática, Tamires Torres, 19, explicou que a nova regulamentação suprime cursos do Pibid. "A portaria reconfigura o programa. Esse novo regulamento exclui cursos como artes e educação física. É uma hierarquização das áreas do conhecimento", pontuou a estudante.

Além das áreas educacionais citadas, dança, teatro e música também ficaram de fora com a atualização do documento.

Cortes

Entre as mudanças do programa, estão, ainda, a omissão do Pibid Diversidade - que desarticula as ações de formação de professores para as comunidades indígenas - e o não recebimento das bolsas quando os docentes das universidades federais entrarem em greve.

Segundo Tamires, essa deliberação é uma forma de fazer com que os estudantes não apoiem possíveis greves, "direito de todo trabalhador, assegurado pela Constituição Federal".

Procurada pela equipe de reportagem de A TARDE para se posicionar sobre o fato, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior enviou, por e-mail, o endereço digital de um documento produzido pela equipe técnica a respeito da portaria.

Conforme o arquivo indicado, "a inclusão e a exclusão de licenciatura ou campi são admitidas para atender à necessidade de adequação do projeto institucional".

Formação

Ainda de acordo com a estudante de matemática Tamires, a medida afeta a população que necessita do ensino público - municipal e estadual - uma vez que os estudantes em formação participam das aulas com acompanhamento do professor-supervisor.

"O Pibid não atinge somente a nós, estudantes. Atinge também a sociedade. Com essa nova portaria, escolas serão cortadas do programa. É um retrocesso para a educação", defendeu.

Felipe Dias, 23, estudante de biologia, concorda: "Eles não estão vendo o lado do professor. Essa portaria produz resultados imediatistas, pois não produz professores engajados. Estão encarando somente como problemas de educação, o ler e o escrever, quando não é somente isso".

Para a professora e coordenadora do Pibid de química da Ufba, Bárbara Pinheiro, os novos moldes deturpariam a perspectiva de formação do docente.

"A escola também é um ambiente de formação e os incisos descaracterizam o professor. Com eles, os estudantes perdem o acompanhamento do docente e passam a ser fiscalizados apenas por um profissional da rede, que não é necessariamente um professor", pondera Bárbara.

