Alunos do Colégio Militar no Lobato têm livros e fardamento roubados

Dois alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM) no Lobato, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, tiveram pertences como livros e fardamento roubados, na manhã desta quarta-feira, 5, por volta das 6h30, na Av. Suburbana.

Além de celulares, carteiras e bolsas dos passageiros de uma van, os criminosos levaram as boinas e as mochilas dos estudantes.

Em depoimento na sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), as vítimas relataram que a ação foi cometida por dois homens, um deles armado com uma pistola.

Conforme o Geerc, o veículo assaltado fazia a linha Brasilgás (BR-324)-Baixa do Fiscal. Os criminosos roubaram R$ 46 do cobrador.

Uma equipe da unidade policial se deslocou até a região onde os bandidos entraram na van, mas eles não foram encontrados. A suspeita é que um criminoso de prenome Laércio, o Galego, tenha ligação com o delito.

Segundo investigadores, ele já foi preso pelo mesmo crime em ocasiões anteriores. Galego tem como base a localidade do Mabaço de Baixo, em Itacaranha.

A Polícia Militar informou que o comando da 14ª CIPM (Lobato) intensificou o policiamento ostensivo nos pontos de ônibus e nas imediações das localidades de Itacaranha, Boiadeiro, Parque São Bartolomeu e São João do Cabrito.

adblock ativo