Alunos denunciam furto de carros em academia na Pituba

Pelo menos dois alunos da rede de academias Well Fitness tiveram as chaves de seus carros furtadas dentro da filial localizada na Pituba. Posteriormente, os veículos - que estavam estacionados na rua - foram roubados e ainda não foram encontrados.

Os episódios ocorreram nos meses de agosto e setembro passados, mas vieram à tona somente agora, depois que uma das vítimas, o servidor público Wilson Pietrasik, 37 anos, resolveu procurar a imprensa. Fez isso após ter tentado resolver a situação com o próprio estabelecimento, sem sucesso.

Pietrasik denuncia que a chave de seu veículo, um Fiat Grand Siena, prata, placa OLF-3412, sumiu do quadro onde os alunos penduram suas chaves. O local não tinha nenhuma vigilância, nem de funcionários nem de câmeras, segundo afirmou.

"O que mais me deixou indignado foi o descaso com que fui tratado, tanto por parte dos donos da empresa quanto por parte dos funcionários", disse, na manhã desta segunda-feira, 13, à reportagem.

Dentro do veículo furtado, Pietrasik afirma que foram levados a carteira, documentos, cartões e aparelhos de oftalmologia avaliados em torno de R$ 30 mil. Somados ao valor do veículo, o prejuízo total chega a quase R$ 60 mil.

A outra vítima, uma jovem de 24 anos, que não quis se identificar, diz esperar que o seguro contra roubos pague o valor do veículo, um JAC J2, vermelho. A moça diz que atualmente se locomove de ônibus. Apesar do ocorrido dentro do estabelecimento, ela diz que a academia continua a descontar os cheques com que pagou as mensalidades.

"Mesmo depois que eu pedi a rescisão contratual, meus cheques são descontados", diz a jovem. "O pior é que me trataram supermal quando fui saber por que a academia não me dava nenhum satisfação sobre o furto", disse.

Silêncio

Na manhã desta segunda, A TARDE esteve no estabelecimento, mas um funcionário da empresa disse que não havia nenhum responsável para comentar o caso. No turno vespertino, uma funcionária informou que somente a gerente, de prenome Fernanda, poderia falar. A equipe de reportagem tentou contato com a gerente, mas até a publicação desta reportagem não obteve êxito.

Na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), o titular da unidade, Marcos César, informou haver três casos de furtos registrados na especializada por alunos da Well Fitness que tiveram os veículos roubados.

Conforme o delegado, não há câmeras de segurança no interior do estabelecimento, o que poderia facilitar as investigações.

