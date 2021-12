Alunos de universidades estaduais protestam em Salvador

Estudantes das universidades estaduais da Bahia protestam nesta quarta-feira, 20, em Salvador. Eles reclamam do corte no orçamento das instituições e pedem melhorias na estrutura das unidades, como instalação de mais laboratórios e salas.

Inicialmente, a manifestação era realizada na região do semáforo e o grupo só ocupava a via durante o sinal vermelho. Em seguida, eles saíram caminhando pela avenida Tancredo Neves. Mas só ocuparam uma faixa da via, o que ajudou a não congestionar a região.

