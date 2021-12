Alunos de Salvador leem acima da média

Uma pesquisa realizada com mais de 2.500 alunos de escolas particulares de Salvador revelou que mais da metade dos estudantes entrevistados tem hábito de ler diariamente, ao contrário do que aponta o discurso do senso comum de que as crianças já não gostam de ler, devido à concorrência da tecnologia.

O estudo apontou que 51% dos alunos afirmaram que têm o hábito de ler jornal diariamente ou nos finais de semana, enquanto 65% relataram que costumam ler revistas de informação geral. Estes índices da capital baiana superaram os números nacionais, que foram 41% e 55%, respectivamente.

Em Salvador, 36% dos estudantes disseram ainda que não leem apenas por necessidade e 23% contaram que a leitura é uma de suas principais formas de lazer.

Nestas categorias, a capital baiana ficou atrás apenas de Recife, que obteve médias 34% e 24%, respectivamente.

O levantamento, realizado pela assessoria educacional Avalia e pela Editora Moderna, foi realizado em 54 escolas de cinco capitais do Brasil - São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), além de Salvador.

Família - Um dos indicativos apontados pela pesquisa para o bom resultado dos alunos em relação aos hábitos de leitura foi a participação dos pais.

Mais da metade dos alunos entrevistados em Salvador (55%) relatou que os pais acompanham continuamente seus estudos. Nesse quesito, a capital baiana obteve o melhor índice entre as capitais.

Além disso, 54% dos alunos de Salvador relataram que os pais cobram a realização das tarefas de casas e 66% que os pais estimulam na preparação para as provas.

"Os dados da pesquisa nos levam a questionar a validade de alguns mitos que dizem que os pais transferem para a escola toda a responsabilidade pela educação dos filhos", analisa o professor Adolfo Ignacio Calderón, docente do mestrado em educação na PUC-Campinas.

"Hoje os alunos leem de outra forma, no computador ou no tablet, mas ainda leem livros e revistas incentivados pelos pais e pela escola. Uma coisa não elimina a outra", ressaltou a coordenadora pedagógica da Escola Nova Nossa Infância, Ione França.

A orientadora pedagógica do Colégio Resgate, Jucy Pita, é cautelosa em relação à participação dos pais na vida escolar dos filhos: "Os números da pesquisa não representam a realidade. Os pais entregam os filhos à escola. Eles sempre responsabilizam o outro pela educação dos filhos".

Alunos - Maria Fernanda de Araújo, 11, Rafael Casagrande, 11, Carlos Silva, 12, e David Bastos, 12, todos alunos do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Anchieta, dizem que a leitura faz parte de seu cotidiano.

"Costumo ler todos os dias e adoro o caderno de esportes de A TARDE", confessou Rafael, que quer ser jogador de futebol. Eles contam ainda que livros infantis e revista são suas leituras favoritas. "Todos os dias leio o resumo das novelas", revelou Carlos.

Os pais reforçam a importância da família na educação. "O filho segue o exemplo dos pais. Se temos o hábito de ler, eles vão aprender isso", disse a comerciante Raquel Brito, 38, mãe de Rafael.

