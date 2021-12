Alunos de Salvador carimbam passaporte para Robogames 2013

Alunos do Colégio Cândido Portinari participarão do Robogames 2013, campeonato internacional de robótica que acontecerá em San Mateo, na Califórnia (EUA). Serão oito alunos e integrantes do Clube de Robótica que viajarão, no próximo dia 17, para disputar nas categorias Soccer lego e Sumô lego de 1 kg.



O evento acontece de 19 a 21 deste mês, e os estudantes baianos têm a chance de trilhar o caminho dos brasileiros que, na edição de 2012, conquistaram seis medalhas de ouro em várias categorias. Desde 2012, eles se dedicam ao desenvolvimento do robô que participará da partida de futebol (categoria Soccer).



Dificuldade - O desafio é marcar o maior número possível de gols, sem controle ou interferência humana. Ex-aluno do colégio Portinari, Gabriel Rosa explica que a programação é a etapa mais difícil, que inclui um bom planejamento do equipamento. "Os comandos não são difíceis e sim desenvolver as lógicas que desencadearão as ações", observou Gabriel.



A expectativa é grande. Para alguns, é a primeira vez que viajam ao exterior. O estudante Henrique Miyamoto, do 2º ano do ensino médio, anseia pelo momento de conhecer equipes de outros países a partir dos encontros programados para San Mateo.

Experiência - Manoel Ribas, do 1º ano, pensa no que deverá encontrar de diferente no campeonato. "É interessante viajar para saber o jeito como é planejado um campeonato fora do País e comparar com os brasileiros", disse o aluno. Gabriel, que já competiu em outros eventos com o clube, diz que o clima em um campeonato é de tensão: "Apesar de nos esforçarmos muito para dar tudo certo, sempre tem imprevistos. Os campeonatos são imprevisíveis e tensos, mas não deixa de ser uma tensão legal", explica o ex-aluno.

