Alunos de medicina realizam entrega de presentes de natal a crianças da base comunitária de Narandiba

Parceiros da Base Comunitária de Segurança (BCS) Narandiba, a coordenação do curso de medicina da Universidade Salvador, acompanhada dos estudantes que compõem a Associação Acadêmica Atlética 'Pato Loko', entregaram presentes a sessenta crianças integrantes do projeto da base 'Karatê do Saber', na última terça-feira, 18.

Os alunos receberam as cartinhas escritas pelas crianças com pedidos de presente de Natal ao Papai Noel. Durante a entrega de presente também houveram atividades como gincanas, dinâmicas, além de um delicioso lanche.

“As crianças amaram a tarde, brincaram e se divertiram muito. Esse é o grande espírito natalino que é reforçado cada dia mais com as nossas parcerias”, explicou o comandante da base comunitária capitão Alã Carlos dos Santos.

adblock ativo