Alunos de escola estadual protestam a retirada de turma nesta quarta-feira

Alunos do Colégio Estadual Sara Violeta De Melo Kertész protestaram na tarde desta quarta-feira, 28, próximo a subida do Alto da Terezinha, pela retirada do 6º ano da escola. Os jovens e adolescentes foram para a rua, exibiram faixas e reclamaram: "Alunos na rua, governo a culpa é sua!".

Para Jaenderson, 18 anos, que foi um dos idealizadores da manifestação, a preocupação dele é que tenha o número de turmas devidas. "O governo estava ameaçando retirar o 6º ano, porém, agora a tarde obtemos uma resposta que eles iriam colocar três turmas, mas só vamos parar quando todas as turmas estiverem completas" afirmou.

Policiais da 14º companhia do Lobato acompanharam a ato e por conta do acontecimento, o trânsito ficou lento no local.

