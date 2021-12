Alunos de direito da Ufba ironizam insegurança em placas

Influenciados pelo protesto contra a insegurança feito por moradores de Stella Maris, em setembro, os estudantes Carlos Mendes, 24 anos, e Vitório Rodrigues, 21, afixaram placas nas proximidades da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) para alertar as pessoas quanto ao risco de assaltos na região, de forma irônica.

Mensagens como "Exmos. ladrões, levem meu carro, minha dignidade, mas deixem meu Vade Mecum [livro com conjuntos de normas] e R$ 2,80 para o buzu" podem ser lidas em placas semelhantes às de trânsito. As placas estão nas ruas da Paz e Conde Filho, no bairro da Graça.

Vitório conta que a intenção é ganhar visibilidade para que a polícia dedique atenção maior ao local. "Com policiamento ostensivo, os delitos frequentes podem acabar ou, ao menos, serem reduzidos", ele acredita.

Ao todo, foram confeccionadas quatro placas, ao custo de R$ 350. O dinheiro foi arrecadado na faculdade.

Segundo a estudante Hilla Parente, 20, roubos e arrombamentos de veículos ocorrem, pelo menos, duas vezes por semana nas proximidades da faculdade. "A minha amiga Amanda foi uma das vítimas. Arrombaram o carro e a esperaram para roubar os pertences dela", disse.

Conforme Vitório, o policiamento já aumentou nas proximidades após a manifestação. A equipe de reportagem esteve nesta terça-feira, 28, no local e presenciou uma viatura da Polícia Militar parada à entrada da faculdade durante a tarde.

Segundo a assessoria de comunicação da PM, rondas constantes são feitas no local, principalmente em horários de grande fluxo de estudantes, "o que reduziu em 75%

o índice de ocorrências".

Estudantes da Ufba espalham placas ironizando crimes

Moradores criam placas de alerta contra a violência em Stella Maris

