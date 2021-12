Alunos de creches aprenderão noções básicas de trânsito

Crianças de 239 creches municipais vão passar a receber a visita da unidade móvel da Escola Pública de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Eptran-BA). Ali, elas vão aprender noções básicas de direção, legislação e sinalização de trânsito. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre a Central das Creches do Brasil e o departamento de trânsito na semana passada.

De acordo com o coordenador de Segurança e Educação para o Trânsito do Detran, Eliezer Cruz, um ônibus equipado com protótipos (minipista, semáforo e materiais didáticos) fará as visitas às creches da capital baiana.

"Na verdade, estamos estendendo esse serviço, que já é feito em escolas municipais e estaduais, para as creches. Com isso, uma oportunidade única de formar, o mais cedo possível, cidadãos conscientes e educados no trânsito", explica Cruz.

Missão

A Central das Creches tem 728 unidades cadastradas no estado e é responsável por garantir o direito à educação infantil na primeira infância. E também de fiscalizar a utilização dos recursos destinados às unidades, que abrigam 16 mil crianças, segundo o presidente da instituição, Clériston Silva.

"Esse é um momento histórico e de inovação. Somos o primeiro estado a firmar esse acordo com o Detran e, em breve, pretendemos expandir esse projeto para todo o Brasil", comemorou.

Para Maurício Bacelar, diretor-geral do Detran, o objetivo desta parceria é evitar futuros infratores de trânsito. "Educar as crianças hoje vai evitar a punição no futuro. Vamos contribuir para a formação de novos motoristas, conscientes e com atitudes preventivas", disse Maurício Bacelar.

