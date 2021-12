Alunos da Ufba poderão ter verbas públicas

Gestores de órgãos municipais, estaduais e federais das áreas de habitação, infraestrutura e mobilidade acenaram positivamente para a possibilidade de financiamento público a projetos da residência técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia, lançada semana passada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). De acordo com os órgãos procurados por A TARDE, os projetos poderão fortalecer e agregar novas tecnologias aos planos de habitação e inclusão social já existentes.

A residência, um curso de especialização para assistência técnica em habitação e direito à cidade, deve começar em outubro e durar entre 14 e 16 meses. Ao final deste período, alunos e professores vão elaborar projetos para áreas de baixa renda de Salvador e cidades do interior do Estado.

Financiamentos - A superintendente de habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, Eleonora Lisboa, afirmou que o Plano Estadual de Habitação poderá ser atualizado com as propostas. "A academia passa a ter uma visão prática da realidade e tem como dispor tecnologia e conhecimento para melhorar a qualidade de vida da população", disse ela.

No município, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil é responsável pelos financiamentos. Em nível federal, há financiamentos do Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que investe cerca de R$ 62 bilhões anualmente. As assessorias das duas instâncias informaram ser viável bancar projetos de interesse público dos alunos.

Segundo a coordenadora da residência, Ângela Gordilho, as primeiras áreas contempladas serão no Centro Antigo. "A academia não substitui o poder público, que deve fazer. Mas contribui para capacitar profissionais e a comunidade", disse a professora universitária.

