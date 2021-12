Alunos da Ufba ficam reféns de racha em movimento grevista

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) já admite atraso no calendário da instituição, mas ainda não tem como precisar o prejuízo no ano letivo. As matrículas para o segundo semestre não chegaram a ocorrer por decisão do Conselho Universitário, por entender que o primeiro semestre não foi concluído. O impasse surgiu em função da divisão no movimento grevista dos professores que manteve a greve após assembleia na última terça-feira, quando o Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior (Apub) assinou documento aceitando a proposta do governo para o encerramento do movimento. Apesar disso, a paralisação foi mantida deixando claro o rompimento entre a diretoria da Apub e o comando de greve.

O problema preocupa alunos da instituição diante da incerteza do cumprimento do calendário, entre os quais as matrículas relativas ao segundo semestre de 2012. Sem definições sobre a continuidade do ano letivo, o corpo discente segue com a carga horária irregular. O aluno de oceanografia, Maurício Rebouças Rocha, 19, teve o curso interrompido sem concluir duas disciplinas.

"Não tive aulas sobre alguns assuntos e não deu tempo de fazer a prova. E ambas são pré-requisitos para matérias do semestre seguinte. Na minha turma foram concluídas quatro matérias, mas no clima da mobilização", disse o aluno do 3º semestre.

Já a aluna de jornalismo, Suzana Souza, 18, não acredita que três das quatro disciplinas que cursava foram concluídas de forma satisfatória. "Só ficou faltando uma optativa, mas as outras terminaram de forma corrida por conta da greve".

Divisão - O professor aposentado do Departamento de Antropologia da Ufba, Roberto Albergaria, pondera que este impasse entre a diretoria se iniciou durante o governo Lula, quando foi criado o Fórum dos Professores de Instituições Federais do Ensino Superior (Proifes),que está atualmente no comando da diretoria da Apub.

Ele explicou que o Proifes foi constituído para servir de base às políticas de expansão do Ministério da Educação e fazer oposição à Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes), sindicato com presença forte de professores ligados a um partido político, no caso o PSOL, e grupos independentes que faziam oposição ao governo.

Segundo o representante do comando de greve, ligado ao Proifes, Miguel Accioly, o fórum, que tem sete entidades filiadas, diferentemente do Andes com 52, assumiu uma posição governista. "Eles aprovaram o projeto sem o consentimento da categoria. Mesmo com algumas instituições de ensino superior - ligadas a eles - serem contra a proposta do governo".

Também representante do comando, o professor Jair Batista comenta que a atual divergência de posições se deve à falta de mobilização e articulação da atual diretoria da Apub para com a categoria. "A diretoria não levou adiante as reivindicações do professores que, infelizmente, não se sentem representados. Desde o início, eles demoraram para nos apoiar. Tivemos que forçar a participação dela, após uma assembleia".

Segundo o professor da Ufba e membro da Apub, João Augusto, o impasse se deve há interesses políticos de alguns professores do comando de greve filiados ao PSOL e a uma ala do PT, chamada O Trabalho, que querem assumir a diretoria da entidade".

"É uma rixa que tem origem desde a criação do Proifes. Mas, é preciso ressaltar que decretamos o fim da greve em uma consulta eletrônica, em que 5.222 professores federais participaram, com mais de 74% favoráveis", explica Augusto.

O integrante da Apub enfatiza que o sindicato quando entrou na greve não esteve a favor nem contra o governo e buscava defender os interesses da categoria. "Não podemos deixar de falar que o comando do movimento levantou propostas pertinentes. Mas, eles alijam nossa diretoria e nos desclassificam".

Albergaria, por sua vez, lembra que "a década passada foi do sonho Lulista, em que os professores acreditavam que o PT iria fazer uma melhor gestão, voltada para a educação, valorizando os professores e a universidade. Mas ela foi perversa, ilusionista", afirmou .

A estrutura das universidades é deficitária, afirma Alcioly: "Houve investimento, porém insignificante. As universidades construíram prédios com incapacidade de funcionamento. Alguns têm sua rede elétrica que não atendem a necessidade dos nossos laboratórios", avalia.

