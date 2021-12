Alunos da rede pública têm centro de arte e cultura

Uma iniciativa diferenciada está estimulando a produção de conhecimento crítico entre estudantes do Colégio Central. Trata-se Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), que promove oficinas de arte e cultura entre alunos do 9º ano até o ensino médio da escola pública em Salvador.

O projeto, aplicado por professores contratados pelo estado, realiza oficinas e cursos de extensão em assuntos como literatura, fotografia e ecociência. Para atuar no CJCC, os educadores passam por um processo seletivo que exige conhecimento multidisciplinar.

Segundo o coordenador do centro, Iuri Rubim, a interdisciplinaridade ajuda o professor a relacionar o conteúdo de sala de aula com o contexto em que os alunos vivem. São 791 jovens matriculados no CJCC. "É preciso adequar as aulas, visando compreender a diversidade dos alunos", conta Iuri.

A professora Edvânia Barros, que é responsável pela turma de comunicação e linguagem, acredita que o método tradicional de ensino está ultrapassado. "O estudante precisa ser provocado. Assim, ele se interessa pelo estudo", avalia.

A fim de estimular a criatividade dos estudantes, as aulas de comunicação e linguagem utilizam exercícios de relaxamento. "Repare nas almofadas que têm aqui na sala. Esses acolchoados tranquilizam meus alunos", explica a professora.

Foi em busca do relaxamento que o estudante Jhanderson Almeida, 16, buscou o projeto. "O estresse prejudicava meu desempenho nas matérias. O curso vem melhorando minha relação com o estudo", revela o estudante.

Jhanderson, que está no 1º ano do ensino médio, gosta de criar adaptações de clássicos literários. Recentemente, ele trabalhou com a história do mito romano da deusa Vênus.

"Gosto bastante desta história. Desenhei a representação de Vênus, com alguns diálogos", descreve o aluno, enquanto mostra a figura aos colegas.

Na mesma turma de Jhanderson, a estudante Marília Oliveira buscou o curso para ajudar as pessoas. A jovem conta que os "versos de poesia ajudam a libertar as pessoas do mal-estar".

Marília, que cursa o 2º ano do ensino médio, gosta de ler e escrever poemas. "Eu adoro [Carlos] Drummond [de Andrade] e Castro Alves. Porém o meu preferido mesmo é Paulo Leminski", afirma Marília, com a sinceridade de uma aprendiz de poetisa.

A adolescente elegeu o poema Destino, do escritor curitibano, como inspiração de vida. "Este poema de Leminski me ajudou a aprender, a lidar melhor com as dificuldades do cotidiano", confessa.

Ecociência

É em uma sala repleta de materiais reutilizáveis que o professor de artes Ives Quaglia leciona a oficina Papéis Interativos.

Nas aulas, o lixo vira matéria-prima para a construção de instrumentos percussivos, caixas de presente e outros objetos funcionais. "A dinâmica é ouvir o que os alunos querem produzir. Queremos estimular a criatividade", explica Quaglia.

Foi a partir dessa criatividade que o aluno Paulo Santos, 17, utilizou papelão para fabricar uma armadura de arte marcial japonesa, conhecida como kendô.

"É bem resistente! Meu professor de luta aprovou a ideia", comemora Paulo com o êxito de quem usa armadura nos combates.

Satisfeito com a turma, o professor acredita que ações como o Papéis Interativos contribuem para melhorar o mundo. "Meu objetivo é formar cidadãos sustentáveis", conclui.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

