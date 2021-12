Alunos da rede particular e municipal voltam às aulas

Estudantes da rede municipal voltaram às aulas nesta segunda-feira, 18. Os colégios particulares que não iniciaram o ano letivo logo após o Carnaval também retomaram as atividades nesta manhã.

O fluxo de chegada dos alunos atrapalhou o trânsito no Centro, Garcia, Orla, Paralela, Bonocô, Pernambués e Silveira Martins, no Cabula. Isso porque o fim das férias estudantis leva cerca de 250 mil veículos a circular na cidade, de acordo com estimativa da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Nesta manhã, agentes da Transalvador iniciaram uma ação educativa no entorno das escolas da Pituba, Nazaré, Garcia, Stiep e Avenida Magalhães Neto, regiões consideradas pólos geradores de tráfego por conta da concentração de escolas.

A campanha segue até esta sexta, 22, e visa conscientizar os pais sobre embarque e desembarque dos estudantes e motoristas em geral sobre como trafegar de forma segura nas imediações dos colégios.

Aula - Apesar de trazer transtorno para o trânsito da cidade, a volta às aulas é comemorada pelos alunos. A estudante Isabela Nascimento, de 7 anos, estava animada com o primeiro dia de aula. "É meu primeiro ano nesse colégio. Quero fazer novos amigos", disse a menina, que cursa o 2º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Professor Arestides Novis.

Já o pequeno Ícaro Santos, de 4 anos, seguia sorridente para a Escola Municipal Abrigo do Salvador pensando no que faria na instituição: "brincar, estudar e desenhar", resumiu o garoto, que exibia sua mochila nova.

Os irmãos Gustavo, 8, e Gabriel Nascimento, 5, também estavam felizes com o retorno do ano letivo, mas ainda sonolento Gustavo sofreu em voltar a rotina de acordar cedo. "Queria dormir mais um pouco", brincou o menino.

