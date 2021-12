Alunos da rede estadual retornam às aulas nesta segunda

Os estudantes da rede estadual retornaram às aulas nesta segunda-feira, 6, após 115 dias de greve dos professores. Animados, os alunos acordaram cedo e comparecem aos colégios Estaduais Raphael Serravale, na Pituba, e Thales de Azevedo, no Costa Azul. Já no Colégio Estadual da Bahia, o Central, o movimento foi pequeno nesta manhã e muitos alunos faltaram.

Estudante da 5ª série do Serravale, Larissa Conceição disse que estava contente como a volta às aulas. "Estava ansiosa porque não conseguia estudar sozinha e estava ficando preocupada", conta a jovem.

A vice-coordenadora do Serravale, Marinilse Carneiro, disse que antes de ensinar conteúdo novo aos alunos, os professores vão revisar os assuntos que foram dados na primeira unidade. Nessa primeira semana, os docentes também vão se reunir para discutir um calendário de reposição das aulas perdidas.

Na última sexta, 3, o governo emitiu nota informando que pagaria os salários cortados durante a greve após a divulgação do calendário de reposição.

Apesar de finalizar a greve e retornar as salas de aula, os professores demonstraram insatisfação. A maioria dos docentes do Serravale foram trabalhar nesta segunda vestidos de preto. "Voltamos, mas a educação está em luto. O sentimento é de revolta. Voltamos pela responsabilidade com a educação e preocupação com o ano letivo e futuro dos alunos", diz a professora de geografia Lúcia Serafim.

A greve dos professores foi iniciada no dia 11 de abril e finalizada nesta sexta, 6, sem acordo com o governo. Os grevistas pediram no início do movimento reajuste de 22,22% ainda esse ano para igualar o salário da categoria ao piso nacional aprovado pelo Ministério da Educação. O governo oferecia concessão de promoção com ganho de 7% em novembro deste ano e 7% em março de 2013 para os professores licenciados de carreira de Magistério que realizem o curso de atualização.



A proposta não foi aceita pelos docentes, que decidiram finalizar a greve sem acordo de reajuste.

adblock ativo