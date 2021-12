Alunos da Bahia apresentam inventos durante feira de ciência

Cerca de 4 mil alunos de diversas regiões da Bahia iniciaram, nesta quarta-feira, 2, na Arena Fonte Nova, os três dias de atividades do 4º Encontro Estudantil Todos Pela Escola. O evento, que termina na sexta, 4, é o ponto alto dos projetos desenvolvidos no ano, nas áreas de ciência, artes, cultura e esportes.

Pinturas que poderiam ser confundidas com as de artistas renomados, fotografias, projetos e experiências são alguns dos trabalhos materializados pelos estudantes com temas que abrangem música, artes visuais, literatura, cinema, patrimônio histórico, dança e matemática, entre outros.

Muitos dos projetos, inclusive, são pensados pelos alunos para facilitar a vida das pessoas, a exemplo da "cadeira antiesquecimento", projetada pelos estudantes Arthur Dias, 15, e Fagner Jacome, 16 anos, para evitar que pais deixem as crianças dentro dos veículos.

Alunos do Colégio Estadual de Salobrinho, em Ilhéus (a 308 km de Salvador), os dois criaram um circuito com um sensor de pressão - para medir a redução do oxigênio no carro fechado - e outro de presença acoplado no banco do carona, para evitar que os pais esqueçam os filhos nos veículos.

"Caso a criança seja esquecida na cadeirinha, o alarme do carro vai disparar e chamar a atenção das pessoas", explicou Arthur. "Ainda estamos aperfeiçoando o sistema, mas nosso objetivo é salvar vidas, já que esses casos têm ocorrido com alguma frequência pelo país", completou Fagner.

Já os estudantes Otávio Silva, 11, e Jairo Santos, 13 anos, criaram a miniatura de um guindaste hidráulico confeccionado apenas com algumas seringas (que impulsionam o movimento), mangueiras, dobradiças, pedaços de madeira e ganchos de metal.

Alunos da Escola Estadual Dona Tina, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, os garotos elaboram o projeto sob a supervisão do professor Amilton Porto. "É um dispositivo construído com material de baixo custo, bastante acessível", contou Otávio Silva.

Abertura

O evento foi aberto pelos titulares das secretarias estaduais da Educação e da Cultura, Osvaldo Barreto e Jorge Portugal, respectivamente. Está prevista para a manhã desta quinta, 3, a visita do governador Rui Costa ao encontro estudantil.

Fanfarras dos colégios estaduais Luis Navarro de Brito, João Caribé e da Polícia Militar João Florêncio fizeram uma recepção calorosa aos estudantes.

Na avaliação de Barreto, o encontro representa o esforço que é realizado tanto pelos professores quantos pelos estudantes ao longo do ano. "Esse é um momento que mostra a pujança da escola pública, na qual os projetos passaram por uma triagem até chegar à exposição na Arena, por mérito", destacou.

Após chegar ao encontro, continua o secretário, os projetos serão submetidos à avaliação de especialistas em cada área. Um dos avaliadores dos trabalhos é um imortal da Academia Brasileira de Letras, o escritor baiano Antônio Torres.

Conforme o secretário, os projetos premiados são promovidos em feiras, inclusive internacionais, para despertar o interesse de investidores. "Os futuros cientistas, artistas, literatos podem estar sendo revelados aqui. Muitos são convidados a participar de feiras pelo mundo", finalizou.

