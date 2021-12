Alunos com Síndrome de Down se apresentam em espetáculo sobre diversidade

Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) realizam um espetáculo em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nesta segunda-feira, 3. O enredo do espetáculo será inspirado na obra literária “Alice no País das Maravilhas".

A história contada será de uma jovem com Síndrome de Down que ao mergulhar no mundo da diversidade, chamado Brasil, vai mostrar o seu lugar neste contexto e provar que a pessoa com deficiência intelectual vive todas as questões sociais como qualquer outra pessoa. A trilha sonora será uma homenagem ao rock nacional.

Os ingressos serão vendidos no valor de R$10 (inteira) e R$5 (meia) e será revertido em cachê para os artistas.

