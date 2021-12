Aluno ganha moto de A TARDE por boa nota em simulado do Enem

O estudante Igor Jenkins Paim Oliveira, 19 anos, foi o primeiro colocado no simulado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), feito pelo Grupo A TARDE. Pelo melhor desempenho entre os candidatos, o estudante foi premiado, nesta quinta-feira, 31, com uma motocicleta Action, modelo ES 100CC (R$ 3.390), e com certificado de participação.

"Eu acompanho sempre o site do A TARDE. Quando olhei que tinha um simulado do Enem no portal, comecei a fazê-lo para testar meus conhecimentos e ir mais preparado para o exame", explica Igor.

O estudante, que chegou a cursar um semestre de radiologia, conta que sonha em fazer medicina. "O simulado me ajudou muito a fazer uma boa prova do Enem. Acredito que terei uma boa pontuação no exame e poderei cursar medicina, que é o que sempre quis fazer", disse.

Todo orgulhoso, Carlos Oliveira, pai de Igor, fala sobre a conquista do filho. "É um orgulho muito grande ter um filho tão inteligente como Igor. Tenho certeza que meu filho terá outras conquistas, como se formar em medicina" , disse.

Ao todo, foram 4 mil inscritos no simulado, disponível no site do A TARDE durante todo o mês de setembro. Os 15 melhores foram selecionados para a fase final, onde cada candidato elaborava uma redação sobre redes sociais.

Parceria

O diretor geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, falou sobre o sucesso do simulado online, realizado há três anos.

"Com o teste, os estudantes podem ter mais uma maneira de se preparar para o Enem. Estamos muito felizes por saber que 4 mil pessoas se inscreveram no simulado e desejamos muito sucesso ao Igor", disse Blumberg.

As questões do simulado, assim como a redação foram elaboradas e corrigidas por professores do Colégio Oficina, parceiro de A TARDE.

"Fizemos o simulado com os mesmos critérios que o Enem exige em suas provas. Foi uma honra ser parceiro de A TARDE pela segunda vez na elaboração desse projeto tão bonito, que transmite conhecimentos", disse a diretora do Oficina, Lurdinha Viana.

Abdon Guerra, professor de redação do colégio Oficina, explica que um bom texto é o grande diferencial em exames como o Enem e em vestibulares.

"É preciso que o estudante tenha domínio sobre o tema e demonstre competência na hora de escrever. O Igor conseguiu alcançar os critérios que a redação pedia. Acredito que ele também fez um bom texto no Enem", disse.

