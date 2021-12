Aluno é suspeito de agredir professor em escola de Salvador

Um estudante de 17 anos do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, é suspeito de agredir o professor de filosofia durante uma discussão nesta sexta-feira, 6. O caso foi confirmado pela Delegacia do Menor Infrator (DAI), onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Conforme informou a delegacia, o aluno e o professor entraram em luta corporal. O docente acabou sofrendo escoriações em um dos braços. Não há informações sobre o que teria motivado a discussão entre os dois.

A reportagem tentou entrar em contato com a direção da escola, por volta das 20h40 desta sexta, mas não obteve êxito. Um vigilante, que não se identificou, informou que, à noite, não tem aula e que o horário do expediente da direção se encerra no final da tarde. O funcionário disse que não ficou sabendo da briga.

adblock ativo