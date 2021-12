Aluno de colégio estadual da RMS atinge 920 pontos na prova de redação do Enem

Aluno de escola da rede pública, Rafael Pedra Rodrigues Costa, 17 anos, estudante do Colégio Estadual de Monte Gordo, localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), alcançou 920 pontos na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Filho único de uma diarista e um caseiro, Rafael, que tentou o Enem pela primeira vez no 3º ano do ensino médio, ano passado, diz ter se surpreendido com o resultado. "De imediato não acreditei, fiquei surpreso, pois nunca tinha feito o Enem. Fiz a prova pra conhecer a estrutura das questões e testar o meu nível de conhecimentos. Estudava por vídeo-aulas no YouTube, sempre com foco em redação, pois nunca tive muito contato com essa disciplina", declarou Rafael.

A mãe de Rafael, Marini Rosário Pedra, disse, que mesmo sabendo que o filho sempre foi muito dedicado aos estudos, no momento em que ela soube do resultado, a emoção tomou conta "eu não sabia se chorava ou se sorria, precisei tomar medicamentos devido ao meu problema de pressão arterial. É muita felicidade para mim e para meu marido. Rafael é o nosso tesouro, o nosso orgulho e tenho certeza que ele nos orgulhará ainda mais. Agradeço a Deus pelo filho que eu tenho, Rafa é uma bênção em nossas vidas", declarou Rosário.

Sua ex-professora e atual diretora do Colégio Estadual Monte Gordo, Lícia Maria Andrade de Carvalho, informou que apesar de não ser muito comunicativo, ele sempre foi um aluno muito observador e, desde o ensino fundamental, já apresentava uma escrita diferenciada. Acrescentou também, que está muito orgulhosa pelo resultado que o ex-aluno obteve.

"Estou muito feliz e, para nós educadores, isso é um sinal de que a nossa luta diária em fazer com que os nossos alunos trilhem bons caminhos e saiam da zona de conforto, vale a pena. Realmente é gratificante," declarou Lícia.

Além da excelente nota do Enem, Rafael também foi selecionado pela empresa Ford Veículos para fazer um curso técnico com duração de 6 meses. Por ter sido aprovado na seleção da Ford, Rafael aproveitou e optou no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo curso de Engenharia Mecânica.

Um dos pré-requisitos para particpar do curso da Ford Veículos ,é ter boas notas nas disciplinas de Português e Matématica, e mais uma vez, Rafael mostrou a sua dedicação com os estudos.

*estagiária sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

