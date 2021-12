Aluno da UFBA baleado por vigilante é transferido do HGE

Daniel Sodré Vinícius Baltazar da Silveira, 28 anos, foi transferido do Hospital Geral do Estado (HGE) para o Hospital do Subúrbio no início da tarde desta quinta-feira, 12, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O estado de saúde do estudante é estável, segundo informações da assessoria do hospital.

Ainda de acordo com a assessoria do Hospital do Subúrbio, Daniel já foi atendido pela equipe de ortopedia e deve passar por uma cirurgia no ombro nas próximas horas. O órgão não soube informar se a cirurgia é para a retirada do projétil. A transferência de hospital foi realizada pela família, segundo informações da assessoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Daniel, que é estudante de Ciências Sociais na instituição, foi baleado no ombro pelo segurança do campus Reinaldo Conceição nesta quinta-feira, 11, após pichar um dos muros da Escola Politécnica, na Federação.

Devido ao ocorrido, o reitor recém-eleito João Carlos Salles Pires convocou uma reunião que deve acontecer ainda nesta sexta-feira para discutir a segurança na instituição.

