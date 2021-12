Alterações no trânsito da avenida ACM passam a valer a partir desta quarta

Os motoristas e pedestres que transitam pela avenida ACM devem ficar atentos às mudanças no tráfego da região, que passam a valer nesta quarta-feira, 1º, no trecho de dois quilômetros entre a Igreja Universal, na região da praça do Shopping da Bahia, e a Comercial Ramos, sentido Lucaia. As alterações são realizadas em função da construção de viadutos, elevados, ciclovia e corredores exclusivos de tráfego do Bus Rapid Transit (BRT) Salvador, cujas obras nesta região devem durar cerca de um ano.

As mudanças incluem a redução do limite de velocidade de 70 km/h para 40 km/h, em alguns pontos de entrada e saída de caminhões; o remanejamento do ponto de ônibus em frente ao WalMart para 350 metros adiante; a supressão do ponto do Cidadela; e o bloqueio das pistas de acesso e saída do Cidadela, logo após o retorno da rua Polêmica.

Segundo o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, outras alterações serão necessárias no decorrer das obras. “Neste momento, não haverá grande mudanças para o usuário, mas, ao longo destes 12 meses, poderão ter outras mudanças. Por exemplo, quando o elevado ficar pronto, o trânsito vai ser desviado, mas isso tudo será avisado com antecedência", explica.

Superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, explica como serão as mudanças

Nesta primeira etapa, as alterações vão afetar, principalmente, a rotina dos pedestres, já que o canteiro do canal Camarugipe será isolado, impossibilitando a travessia entre a pista principal e a marginal pelas pontes. Nesta via, o deslocamento dos pedestres deve ser feita pela calçada do lado direito, pois o passeio da esquerda foi reduzido para a instalação dos tapumes.

Além disto, o canteiro central da avenida será fechado por tapumes e não haverá espaço para a circulação de pessoas no local. Estes tapumes também vão ocupar uma parte da pista, sem afetar, no entanto, o número de faixas de rolagem para os veículos.

Diante destas mudanças para os pedestres e a impossibilidade de transitar pelo canteiro central, Fabrizzio Muller destaca que o tempo dos semáforos vai ser ajustado de acordo com as necessidades da população.

Pedestres não poderão utilizar as pontes sobre o canal Camurujipe, que será isolado com tapumes

Os motoristas também serão orientados por agentes da Transalvador que estarão no local para acompanhar as mudanças. Apesar da redução do limite de velocidade, os radares que já funcionam na via não serão relocados para o trecho das obras e, por isso, não serão aplicadas multas para quem ultrapassar a velocidade recomendada. O limite de 40 km/h será informado por meio de placas nos locais de maior circulação de veículos pesados.

“Não há fiscalização de radar, mas é importante que os motoristas reduzam a velocidades por questões de segurança”, alerta o superintendente.

Projeção mostra a área que será isolada com tapumes até a conclusão das obras

