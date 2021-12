Alterações no trânsito atrapalham até a SET

O primeiro dia das alterações do tráfego no Mergulho da LIP (Ligação Iguatemi-Paralela) foi marcado pelo abre e fecha das pistas. Em menos de 12 horas após o bloqueio total da LIP, que ocorreu às 4h da madrugada desta quarta-feira, 16, a Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET) informou que reabriria duas das três vias devido à intensidade do tráfego. Trinta e seis minutos depois, o órgão solicitou que a informação fosse desconsiderada. A SET, contudo, voltou atrás, mais uma vez, 20 minutos depois e decidiu manter duas pistas abertas.

O órgão resolveu liberar o acesso dos veículos a partir das 17 horas desta quarta-feira, devido à lentidão do tráfego de veículos, provocada pelas obras do Plano Funcional do Iguatemi, durante todo o dia. As modificações promovidas pela Superintendência afetaram a região do Hospital Sarah, na Avenida Tancredo Neves, a entrada da Avenida Paralela e a saída dos bairros do Stiep e Costa Azul.

“A prefeitura de Salvador está vendo uma forma que vai possibilitar a execução da obra de melhoria do trânsito naquela região com menores transtornos para as pessoas . A intenção é diminuir o impacto que foi causado hoje, porque o mergulho da Ligação foi totalmente fechado”, justificou o engenheiro Henrique Paixão, diretor de contrato da obra que é de responsabilidade da Odebrecht.

Questionado sobre o estudo de impacto para garantir a fluidez do tráfego, Henrique Paixão garantiu que todo o trabalho foi organizado antes de ser posto em prática. “Foram anos de estudo para a implementação desse projeto que vai resolver o problema do trânsito na Tancredo Neves. Essa é a última etapa das intervenções que já foram feitas na Avenida, ela é de fundamental importância para a finalização do trabalho”, reiterou.

Congestionamentos - O estudo de impacto, contudo, parece não ter funcionado. Com a mudança, muitos motoristas acabaram passando mais tempo do que o habitual no local. Em alguns momentos, o tráfego ficou congestionado. Um dos pontos críticos foi a passagem de ônibus e carros do Centro de Convenções, no Stiep, até o acesso ao Hospital Sarah, por volta das 9h. Alguns passageiros de coletivos passaram meia hora no trajeto entre a Boca do Rio e a Tancredo Neves. Normalmente, o mesmo percurso é feito em 10 minutos naquele horário.

Por conta da demora, não faltaram reclamações. Gente que passava, no máximo, cinco minutos para trafegar pela Tancredo Neves, da saída do Costa Azul até a Paralela, foi obrigado a aguardar por muito mais tempo para fazer o mesmo trajeto nesta quarta-feira, como o motorista Juracy Souza Santos. “Nunca foi tão demorado passar por aqui. Levei 20 minutos da entrada da Avenida até a metade do caminho”, reclamou.

Outro que criticou as mudanças foi Francisco Souza Magalhães, que também passou pela avenida nesta tarde: “Tenho mais de 15 minutos aqui, é um absurdo. O motorista de transporte escolar Lomantino Brito, que cruza o local todos os dias, acredita que deveriam ser tomadas medidas que evitassem prejuízos à população: “Entendo que as obras sejam para melhorar o trânsito, mas poderiam ter pensado uma forma para não atrapalhar também”.

Tempo - Os agentes da Superintendência de Engenharia de Tráfego (SET) que estavam no local nesta quarta acreditam que a situação deve melhorar nos próximos dias, quando os motoristas que circulam na área se acostumarem com as mudanças e prestarem mais atenção nas placas, que informam sobre a interrupção da passagem de carros e ônibus na Ligação.

Nem todos os motoristas, contudo, estavam se guiando pelas placas. O motoboy Daniel Rodrigues dos Santos, por exemplo, seguia para a Estrada da Base Naval e acabou pegando a pista que dá acesso ao Shopping Salvador porque não leu os banners instalados em toda a região da Tancredo Neves sobre a necessidade de seguir pela Avenida Paralela para acessar a região da Rodoviária.

Devido à alteração, os agentes da Superintendência sugerem que os condutores que moram na Orla da capital baiana (Costa Azul, Boca do Rio, Jardim Armação) façam outros trajetos para evitar a região do Iguatemi e a lentidão do trânsito no local. A opção para chegar até o centro da cidade e até a Paralela é seguir pela Orla.

Críticas – Mesmo cientes de que as obras pretendem melhorar o tráfego na região do Iguatemi, quem trafega pelo local, como alguns taxistas que fazem ponto na Avenida Tancredo Neves, acreditam que a tendência é que a situação piore com o tempo e, sobretudo, nos horários de pico, do meio-dia às 13 horas e no final da tarde e início da noite, quando o movimento é maior.

Há ainda queixas sobre o prazo para o término das obras, que serão finalizadas no mês de novembro. “Se a mudança fosse por um ou dois meses seria compreensível porque sabemos que a intervenção da SET visa melhorias para o trânsito, mas considero que o prazo até novembro é longo demais”, criticou Umberto Gomes, que roda na praça há quase 30 anos. O engenheiro responsável pelas intervenções argumentou que o tempo estipulado é o necessário para implementar os dois viadutos.

Veja infográfico

adblock ativo