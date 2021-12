Alterações dificultam fluxo da Orlando Gomes

A inauguração do trecho da avenida Orlando Gomes que compõe a Linha Vermelha está em fase final, com a definição pendente em função da agenda das autoridades. Enquanto isso, motoristas e moradores da área enfrentam dificuldades com as alterações do trânsito.

Esse trecho e a avenida 29 de Março, já em construção, formam a Linha Vermelha, que terá 20 km de extensão, por onde estarão distribuídos seis viadutos, pontes, ciclovias e pista dupla com três faixas cada, com uma exclusiva para o transporte sobre rodas (BRT).

O farmacêutico bioquímico José Domingos, 63, morador do condomínio Piatã Ville, revelou passar por complicações com o trânsito, desde o início das obras. "Realmente, tem muito transtorno, porque primeiro estreitaram as pistas. Tinha muita lama, mas a tendência é melhorar".

Ele acredita que, quando forem liberados todos os viadutos que ainda estão interditados, tanto o mais próximo da orla quanto o do Bairro da Paz, o tráfego de veículos será beneficiado.

"Vai melhorar mais ainda. Agora mesmo vou comprar pão e posso caminhar pela calçada. Antigamente, nem tinha calçamento, então, íamos pelo meio da rua mesmo", disse. Para que a via seja inaugurada, faltam pequenas intervenções de paisagismo, complementação de ciclovia e limpeza.

A representante comercial Sonoli Rocho, 54, mora há sete anos no Condomínio Village Piatã e diz que, quando seguia pela Boca do Rio em direção a Patamares e pela rua Rio Trobogy, conseguia entrar direto no condomínio. Agora, precisa fazer o retorno na orla. Um viaduto foi construído em frente à portaria do Village Piatã. "Não entendi o porquê desse viaduto aqui. Fechou a paisagem", reclamou.

A Linha Vermelha ligará Paripe a Piatã, beneficiando moradores em bairros como Trobogy, Mussurunga, Bairro da Paz, Jardim Nova Esperança, Águas Claras e Cajazeiras. Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a obra de toda a via está com mais de 44% concluída.

Trânsito

Enquanto a obra não é finalizada, os motoristas que vêm da avenida Paralela têm que usar a via anexa, rua Chico Anysio, já que a região do viaduto ao lado do Bairro da Paz está com um trecho interditado.

O segundo viaduto, próximo à orla, também está fechado. Motoristas têm que seguir pela via em frente à entrada do Senai/Cimatec. Na volta da orla, precisam trafegar pela via marginal.

A Transalvador instalará radares ao longo da Orlando Gomes, mas só vai avaliar a quantidade e os locais onde serão instalados após a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) entregar a obra ao município.

A velocidade máxima na via permanecerá na marca dos 70 km/h. Durante o período de obras, a velocidade é de 30 km/h.

O jornalista Lukas Barbosa, que trafega pela região, diz que os motoristas que utilizam os retornos existentes embaixo dos viadutos construídos têm prejudicada a visibilidade da via de sentido oposto, para fazer a volta. "Quando tiver um maior fluxo de veículos, vai haver muitos acidentes".

Governo

A Conder informa que é necessária a nova configuração da avenida Orlando Gomes para atender à implantação do transporte coletivo de alta capacidade (tipo BRT) e que precisa ter prioridade no deslocamento. Com isso, os retornos foram implantados considerando as intersecções e acessos locais. Assim, não foi possível colocar retorno para cada condomínio, o que é incompatível com o transporte público.



Prazo Ainda de acordo com o órgão, os viadutos foram construídos para privilegiar o transporte coletivo, dando fluidez ao sentido de maior fluxo de deslocamento (Orla-Paralela), com retornos sob estes viadutos, priorizando o conforto e segurança dos usuários. As rampas são necessárias para atender às declividades de projeto e as curvas verticais compatíveis com o modal sob pneus (tipo BRT).



Novas rotas para desafogar



Novas vias, como a Linha Azul (que liga Patamares ao Lobato) e a Vermelha (entre Piatã e Paripe) vão alterar a mobilidade da capital baiana, já que Salvador é apontada como umas das capitais mais congestionadas do país e supera metrópoles com extensão territorial maior como São Paulo.



A ligação com a BR-324 e a integração com as linhas 1 e 2 do metrô da capital também vão permitir mudanças para quem reside em Salvador e na região metropolitana. A previsão é que as obras sejam entregues no final de 2017.



A primeira etapa das obras de duplicação e ampliação da avenida Pinto de Aguiar, que junto à avenida Gal Costa forma a Linha Azul, ficou pronta ainda em 2014. Foram investidosR$ 647 milhões nos 12,7 km de extensão da Linha Azul, que vai ligar o bairro de Patamares, na orla atlântica, ao bairro do Lobato, no Subúrbio ferroviário, e vai beneficiar bairros como São Rafael, São Marcos, Sussuarana, Mata Escura e Campinas de Pirajá.



Já a Linha Vermelha são duas etapas da intervenção, que incluem a duplicação, o complexo de viadutos e obras de terraplanagem, que receberam R$ 157 milhões de investimentos. A obra completa, que inclui a avenida 29 de Março, tem custo total 581,5 milhões.



Integração

A Linha Azul contará, ainda, com dez viadutos, quatro túneis duplos, ciclovias e pista dupla com três faixas cada, incluindo uma exclusiva para o transporte público, integrando-se ao metrô.



A via tem hoje 24% de obras concluídas, de acordo com a Sedur.



"Trata-se de uma integração de todo sistema viário da região, interligado também ao metrô e aos corredores de ônibus", disse o secretário estadual de desenvolvimento urbano, Carlos Martins.

