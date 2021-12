Alterações de tráfego na avenida ACM são adiadas por conta das chuvas

As mudanças no tráfego na avenida ACM, previstas para iniciar neste sábado, 31, foram adiadas por uma semana por conta das chuvas. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), houve atraso na conclusão das obras necessárias para viabilizar as alterações. A previsão é de que as mudanças ocorram a partir do próximo domingo, 8 de setembro.

Com as alterações, o tráfego da via principal no sentido avenida Luís Viana (Paralela), será desviado a partir das imediações do Sam's Club. Assim, os veículos oriundos da avenida Juracy Magalhães terão que acessar a via marginal, voltando novamente à via principal após o Walmart. No sentido Lucaia, no mesmo trecho, serão inseridos pequenos desvios. Haverá um estreitamento da via, nas imediações do Lar Shopping, que passará de quatro para três faixas no sentido Lucaia, para possibilitar a construção do elevado que será implementado no local.

Outra alteração será implementada para veículos que saem da rua Cipestre, ao lado do Sam's Club. O acesso para via principal do sentido Lucaia será interditado, e os veículos deverão usar a via marginal, sentido Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), através da via principal após o Walmart, assim como os demais veículos que seguem na mesma direção. E os que desejam seguir sentido Lucaia devem permanecer na rua da Alfazema e acessar a avenida Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto.

As alterações serão realizadas desde as primeiras horas da manhã e a conclusão está prevista para o início de 2020. Os agentes da Transalvador vão estar na região para tirar dúvidas e orientar os condutores sobre as mudanças.

