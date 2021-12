Alteração no tráfego em Ondina prejudica quem utiliza ônibus

Pegar um ônibus ou se deslocar de carro pelas ruas do bairro de Ondina, em Salvador, tem deixado motoristas e pedestres confusos com as recentes mudanças na região. Desde o dia 30 de abril, a prefeitura implementou alterações no tráfego na avenida Oceânica.

As mudanças estavam previstas para começar na última quarta-feira. No entanto, a prefeitura antecipou com a justificativa de permitir uma melhor adaptação às alterações desde o feriado.

Quem vem da Paciência e precisa ir para a avenida Adhemar de Barros ou Barra enfrenta congestionamento por conta do estreitamento da pista. Máquinas e tratores completam o visual do canteiro de obras.

Próximo ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR), o ponto de ônibus sentido Rio Vermelho foi desativado. Os pacientes, a maioria com deficiência ou necessidade reduzida, precisam andar até o Largo das Gordinhas.

A dona de casa Adenildes Sales, 42 anos, leva o filho para o IBR duas vezes na semana. "Tenho que andar cerca de 400 metros para chegar ao ponto", disse.

Para o técnico em informática Luiz Santos, 27 anos, o deslocamento para outros bairros ficou complicado. "Como é para a melhoria do bairro, vou ficar na expectativa de que tudo melhore", disse o enfermeiro. A mudança deve durar cerca de seis meses.

Para chegar ao Rio Vermelho, a opção é desviar pela Adhemar de Barros, acessando a avenida Garibaldi e a rua do Canal. Quem chegar à Vila Matos pela avenida Garibaldi não poderá seguir, pois a saída da travessa Bartolomeu de Gusmão terá sentido único para a Barra.

