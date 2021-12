Alteração em lei do silêncio é criticada

Aprovado na última semana na Câmara de Vereadores, o projeto que torna a lei do silêncio mais flexível ainda não foi sancionado pelo prefeito ACM Neto, mas já está causando polêmica entre a população e os especialistas.

A proposta, de autoria dos nove vereadores que compõem a Comissão do Carnaval de Salvador, prevê a criação de áreas de exclusão na cidade - Arena Fonte Nova, Pelourinho, Parque de Exposições e o trecho da orla do Rio Vermelho entre a praia da Paciência e a praça Colombo.

Nesses locais, o nível máximo permitido será de 110 decibéis (dB), caso a proposta seja aprovada pelo prefeito, que tem 15 dias para avaliar, vetar ou sancionar o projeto de lei.

Caso haja mudança, o limite nos quatro pontos será quase o dobro do previsto na legislação vigente. A atual lei do silêncio (5.354/1998) estabelece que, entre 22h e 7h, o volume máximo permitido é de 60 dB; e entre as 7h e 22h é de 70 dB.

Além das zonas previstas, o projeto propõe a liberação de 110 dB em toda a cidade 25 dias antes e 10 dias depois do Carnaval; e 15 dias antes e 10 dias depois do São João.

Crítica

O diretor da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia na Bahia, Otávio Marambaia, considera o índice sugerido, mesmo que em pontos específicos, inaceitável e problema de saúde pública.

"Salvador vai ser a primeira cidade do mundo a legalizar a poluição sonora. A Câmara está querendo que a população de Salvador fique surda", criticou Marambaia, que também é membro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb).

O presidente da Comissão do Carnaval, Henrique Carballal, rebate dizendo que a Câmara se baseou em capitais como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde há legislações similares.

Ele ressalta que a lei do silêncio continuará rígida, mas acrescenta que a mudança vai beneficiar o desenvolvimento cultural e turístico da cidade, atraindo shows e manifestações culturais.

"Não vamos fazer o mausoléu do silêncio. No São João, por exemplo, grupos de samba junino foram proibidos de desfilar por conta do barulho. Salvador deve se permitir continuar sendo a cidade da alegria", disse.

Para a Organização Mundial da Saúde, o nível recomendável é de até 50 dB. Acima de 85 dB, é preciso usar equipamento de proteção.

Moradores do entorno da Arena Fonte Nova se mostram preocupados. "Jogos de futebol não atrapalham, mas os shows causam barulho insuportável. Ninguém consegue dormir", conta a psicóloga Catiana Moura, 34.

O aposentado Stanley Choi, 65, diz que o barulho é pior em casos pontuais, mas se preocupa com a flexibilização. "Hoje é suportável, mas não sei como será depois", diz.

Em nota, a Fonte Nova Negócios e Participações, que administra a arena, informou que estudos de impacto constataram que os eventos no local cumprem a legislação.

Ressaltou que exige dos organizadores de eventos no local a apresentação de alvará autorizando a realização, e que mantém diálogo com moradores do entorno.

adblock ativo