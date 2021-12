Alta de assaltos a ônibus na capital preocupa cidadãos e autoridades

O aumento de assaltos a ônibus no sistema de transporte de Salvador tem preocupado a população e autoridades. De janeiro a abril deste ano, 800 veículos foram roubados na capital baiana, segundo dados do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil.

As estatísticas correspondem a um crescimento de 14% no número de assaltos a coletivos, em comparação às 710 ocorrências registradas pelas empresas de transporte na delegacia especializada, na Baixa do Fiscal, no período equivalente do ano passado.

Somente este mês, já foram registradas três mortes de passageiros durante assaltos a ônibus na capital baiana. O caso mais recente ocorreu na noite da última quarta-feira, quando o auxiliar industrial Alexandre de Jesus Silva, 28 anos, foi morto em uma ação criminosa no Vale do Nazaré.

Testemunhas relataram que o homem foi morto depois que um dos dois criminosos percebeu que ele tentava entregar o celular para o cobrador, na tentativa de escapar do assalto. O bandido, então, atirou duas vezes contra Alexandre, que morreu ali mesmo, próximo ao rodoviário.

Na cena do crime, um ônibus que fazia a linha Vista Alegre-Lapa, os investigadores encontraram uma cápsula de pistola calibre 380. Um dos criminosos ainda deixou para trás uma réplica de uma arma de brinquedo, também usada no assalto.

Apreensão

Casos como esses têm deixado assustadas as pessoas que precisam se locomover de ônibus, além dos próprios rodoviários que trabalham nos coletivos. Nas ruas, difícil é encontrar quem já não tenha passado pela experiência violenta de ter uma arma apontada para si dentro de um coletivo.

Há 17 anos na profissão de rodoviário, o cobrador João Carlos, 49 anos, disse já ter perdido as contas de quantas vezes foi assaltado. O trabalhador relata que nem mesmo as câmeras instaladas nos veículos intimida a ação dos criminosos.

Tudo que eu faço é rezar para que nada de pior aconteça Tudo que eu faço é rezar para que nada de pior aconteça

"Virou uma coisa natural para eles, que não estão nem aí se tem câmera no ônibus ou não. Tudo que eu faço é rezar para que nada de pior aconteça", conta.

"De uns tempos para cá, os coletivos quase não trabalham com dinheiro, mas a preferência deles [os ladrões], agora, é o celular", completa.

Para evitar que o aparelho seja alvo da cobiça dos criminosos, passageiros, a exemplo da estudante Carla Oliveira, 23, têm adotado táticas como deixar o celular no modo silencioso (ou desligar), não ouvir música dentro do ônibus e até mesmo carregar consigo um dispositivo mais velho.

"Fui assaltada quatro vezes. Em muitas delas, nem havia terminado de pagar o aparelho", ela lembra. "Hoje, só ando com o celular no silencioso, mas, caso aconteça outro roubo, não hesitarei em entregar. O que vale mais é minha vida".

adblock ativo