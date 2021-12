Alpendre de igreja do século XVI desaba em Salvador

SALVADOR - O alpendre (espécie de varanda ou marquise frontal) da Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat, uma das mais antigas da capital baiana, construída no final do século XVI e tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN) desabou na noite desta terça-feira, 14, e por pouco não feriu um grupo de pessoas que circulava pelo local. O templo está situado na Ponta de Humaitá, um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador. No momento do desabamento, testemunhas informaram haver cinco pessoas circulando pela área.

“Graças a Deus não havia ninguém, pois é um lugar muito freqüentado por moradores e casais, que vêm aqui namorar ou conversar, além dos turistas”, relatou Fábio Mendonça, 29 anos, administrador do Mosteiro de Monte Serrat, pertencente aos monges beneditinos e que fica anexo à igreja.

De acordo com ele, que mora na paróquia há três anos e meio, minutos antes da queda, um pescador tirava um cochilo sob o alpendre, na companhia de seis filhotes de uma cadela de rua. “Ainda bem que ele saiu a tempo”, contou.

Moradora da Rua Monte Serrat, onde fica a igreja, dona Cecília Gouveia, 79, tomou um verdadeiro susto ao ouvir o baque dos escombros. “Eu quase tive um troço (sic), pois minha neta tinha acabado de sair de lá”, desabafou ela, que é presidente da Associação de Moradores de Monte Serrat.

Na manhã desta quarta uma caçamba providenciada pela paróquia retirava cacos de telhas, lastros de madeira e tijolos de uma das pilastras de sustentação da estrutura. Apesar de não ter caído também, a outra pilastra apresenta diversas rachaduras.

Segundo freqüentadores do local, uma das causas do desabamento pode ter sido o impacto provocado pela pesca predatória com bombas. “Muitos que se dizem pescadores usam bombas aqui na região, o que pode ter abalado a estrutura”, denunciaram os moradores, apontando para as rachaduras no muro em frente à igreja e para as pedras de granito dos bancos, que estão soltas.

Estima-se que a Igreja de Monte Serrat tenha sido construída entre 1580 e 1585, com planta do arquiteto italiano Baccio de Filicaya. O monumento passou por uma ampla reforma e foi reaberta à visitação em 2008. O destaque do templo, além de sua planta típica do final do século XVI, é o interior de decoração barroca. Durante séculos a igreja abrigou uma das principais obras do escultor beneditino Frei Agostinho da Piedade, que viveu na Bahia no século XVII, o “São Pedro Arrependido”. Depois das reformas, a escultura original foi transferida para o Mosteiro de São Bento e uma cópia da escultura foi colocada na Igreja de Monte Serrat.



