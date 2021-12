Almiro Sena recebe autorização para "banho de sol" durante prisão domiciliar

Preso em domicílio, o promotor da justiça Almiro Sena recebeu autorização para realizar "banho de sol" e exercícios físicos no condomínio em que vive. A decisão foi dada pelo desembargador Mario Alberto Simões Hirs, relator do processo, e divulgada na manhã desta terça, 8, no Diário Eletrônico de Justiça do Estado.

O desembargador argumenta que a decisão que converteu a prisão preventiva de Almiro Sena em domiciliar não o proibiu de praticar exercícios físicos, desde que, ele esteja em total cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal (CPP).

Almiro Sena é acusado de assediar funcionárias quando era secretário da Justiça da Bahia, no perído entre 2011 e 2014. Ele foi afastado do cargo após a denúncia e respondia ao proceso em liberdade, mas teve a prisão preventiva decretada por não ter sido localizado em seu endereço residencial. No dia 21 de julho, o desembargador autorizou que a prisão preventiva do ex-secretário fosse convertida em domiciliar.

