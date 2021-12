Alimentos vencidos são apreendidos com ambulantes em Salvador

Alimentos perecíveis que estavam em situação irregular, sendo vendidos por seis ambulantes, foram apreendidos na avenida Joana Angélica, em Salvador. Entre os alimentos, queijos, presunto, iogurtes e azeite vencidos estavam sendo comercializados. A ação foi realizada no final da tarde de quarta-feira, 20.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) afirmou que a fiscalização é feita de forma rotineira e tem como objetivo verificar se os vendedores ambulantes estão licenciados pela prefeitura e se comercializam mercadorias autorizadas. "Além de estarmos atendendo a questão da saúde pública, estamos também fazendo o ordenamento das ruas. Esses ambulantes acabam se instalando de qualquer forma na via e podem causar algum tipo de acidente maior”, explicou o diretor de Operações da Semop, Adriano Silveira, por meio de nota da prefeitura.

Os produtos apreendidos podem ser retirados mediante apresentação do lacre entregue pelos agentes de fiscalização no ato da apreensão, no Setor de Guarda de Bens da Semop (Segub), localizado na Avenida San Martin (ao lado do Colégio Luiz Eduardo Magalhães). Os ítens vencidos serão destruídos pela Semop.

O valor da multa a ser paga pelos vendedoras varia de acordo com o tipo e quantidade apreendida. O valor mínimo para resgate é de R$138.

