Algo está errado quando o empreendedorismo é casual

Gilson Jorge

Poucas semanas depois de a prefeitura apresentar a empresários a Agência Salvador Negócios, o secretário de Desenvolvimento de Salvador, Guilherme Bellintani, mostra-se cético quanto ao empreendedorismo como forma de redimir a economia da capital. Em entrevista ao jornal A TARDE, ele fala de sua aposta na educação como alternativa de médio e longo prazo para a cidade.



A TARDE - Uma pesquisa divulgada recentemente apontou Salvador como a pior, entre 14 capitais pesquisadas, em termos de ambiente para empreendedorismo. O senhor concorda com o diagnóstico?

Guilherme Bellintani - Primeiro é preciso, sem fugir da nossa responsabilidade, avaliar qualquer pesquisa dentro de um contexto. Acho difícil avaliar circunstâncias subjetivas, como o clima para empreender em uma cidade. Salvador tem dificuldades em determinados aspectos acima da média brasileira e, por outro lado, tem aspectos muito mais promissores. No geral, estamos na média de dificuldade de uma cidade grande do Brasil. Nem muito à frente, nem muito atrás. Lógico que é uma sensação minha, não é pautada em elementos científicos mais consistentes, assim como é pesquisa. Mas o importante é compreender as dificuldades da cidade e traçar planos para superá-las.

AT - O senhor pode mencionar aspectos que considera negativos e positivos na cidade?

GB - A cidade vem muito focada, por suas circunstâncias históricas e geográficas, em uma economia baseada no microempreendedorismo. Uma economia grande, mas muito focada na base da pirâmide. Há poucas empresas de grande potencial econômico, que normalmente servem para fomentar uma cadeia produtiva. Pelo processo de desenvolvimento brasileiro, Salvador viveu dois séculos de empobrecimento. E tem a questão geográfica, com a dificuldade para a instalação de uma grande indústria. É uma península, cuja região do subúrbio, pelo processo de ocupação desordenada, gerou não apenas um déficit habitacional, mas dificuldades para o crescimento econômico. Quanto a isso, Salvador tem problemas mais profundos do que outras cidades brasileiras.

AT - Toda grande cidade tem a economia baseada em serviços. O senhor mencionou a base da pirâmide, mas Salvador sempre teve um componente de criatividade, como na publicidade. Por que Salvador não consegue se firmar como uma economia criativa?

GB - Há um equívoco em achar que a economia criativa vai ser uma válvula de escape para o desenvolvimento da cidade. Pode ser um dos elementos de uma nova configuração econômica. Já é. Poucas cidades trabalham a diversão e o entretenimento da forma como a gente trabalha. Há necessidade de novos saltos, que poderiam vir através da economia criativa, já que temos profissionais da área que saem de Salvador para fazer sucesso lá fora. Mas é muito difícil desenvolver um viés de economia criativa quando não há, no geral, um desenvolvimento mais pleno.

AT - Pensando em potenciais investidores. Em que ramos o senhor acha que Salvador é promissora?

GB - Prefiro não falar de ramos, mas de conceitos, para não parecer que há fórmulas preconcebidas. Há uma lacuna grande na formação educacional do nosso povo e isso tem impactos. Isoladamente, alguns empreendedores conseguem superar essas lacunas com o que se aprende na vida. Essa história de mostrar alguém que superou essas lacunas como um herói é algo em que precisamos nos agarrar para termos algum tipo de esperança. Mas a saída é uma melhoria profunda no sistema educacional, que faça com que a educação sirva como uma formação para empreender. Não uma obra do acaso. Quando a gente tem o empreendedorismo do acaso é porque alguma coisa está errada. A expectativa de desenvolvimento que temos é com o crescimento dos setores que ancoram a economia da cidade, o comércio, o turismo e o setor imobiliário. E paralelo a isso a melhoria da qualidade da educação. Não estou falando apenas da educação pública. É uma solução de médio e longo prazo, mas consistente.

