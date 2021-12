Alfarroba é alternativa para alérgicos a chocolate

Com a Páscoa chegando e as prateleiras cheias de doces, os consumidores aproveitam a variedade de formatos e sabores para se deliciar com os chocolates preferidos, certo? Errado. Parte da população tem alergia à componentes utilizados na fabricação de ovos de Páscoa e, por isto, precisa buscar outra forma de aproveitar a época.

Por causa disto, as barras produzidas com alfarroba – espécie de vagem comestível semelhante ao feijão – têm se mostrado muito bem-sucedidas como alternativa para substituir o chocolate. Devido à grande semelhança com o sabor do cacau e o baixo teor calórico, a alfarroba tem ganhado espaço nas prateleiras dos supermercados e mercearias.

Os produtos feitos com o ingrediente são nutritivos e isentos de lactose, glúten e açúcar. O produtor de vídeos Gustavo Vianna é vegetariano e fã da alfarroba: "É uma delícia e é uma boa opção pra quem não consome leite, além de ser natural. Eu prefiro consumir coisas mais naturais", afirmou.

O alimento pode ser uma alternativa, também, para quem é alérgico. A alergia específica ao chocolate é pouco frequente pois, de acordo com a médica especialista em alergia e imunologia, Ana Paula Moschione Castro, o cacau não é produto alergênico.

Na maioria dos casos, segundo ela, são os outros ingredientes e aditivos alimentares incluídos na fabricação do chocolate que causam reações alérgicas ou sensibilidade com mais frequência.

"O tipo mais comum é alergia à lactose, componente básico presente na maioria dos chocolates industrializados", afirmou a médica.

O leite é o maior causador de alergias alimentares no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), e atinge até 70% dos adultos brasileiros.

Presente em quase todos os ovos de chocolate e em muitas receitas de Páscoa, o alimento já provoca quadros alérgicos em mais de 350 mil crianças no País, conforme a Asbai.

A alergia ao leite causa diversos efeitos negativos, como náuseas, inchaço, diarreia, cólica, dor abdominal e outros tantos malefícios.

Além da lactose, castanhas, amendoim e ovo são outros itens contidos no chocolate e que podem, frequentemente, desencadear diversas reações alérgicas.

Para saber se o chocolate é próprio para o consumo de alérgicos, é importante estar atento ao rótulo e não pensar duas vezes antes de acessar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa que fabrica o produto para esclarecer quaisquer dúvidas.

Alergia x intolerância

A jornalista Maiara Göpfert teve suspeita de alergia ao chocolate quando ainda era criança. "Durante dois anos da minha infância tive feridas na pele sempre que comia o doce. Achei que era alergia, mas diminui o consumo e acabou passando com o tempo", contou.

Provavelmente o que Maiara teve foi intolerância a algum componente do chocolate, conforme explica a especialista Ana Paula Moschione. "A alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico que pode causar risco à vida. Já o grupo de intolerância, por sua vez, pode conter pessoas que apresentam o quadro clínico porque comeram uma grande quantidade, por exemplo", explicou.

Geralmente, reações alérgicas, segundo a médica, são associadas a manifestações características, como coceira, inchaço, falta de ar, tosse, chiado no peito, gases e pressão baixa. "Através de exames o paciente pode ter o diagnóstico de intolerância ou alergia", completou.

