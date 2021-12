Alerta de chuva se confirma e mau tempo atinge Salvador

O alerta de chuva em Salvador neste sábado, 14, se confirmou. Chove em diversos pontos da cidade, como na avenida Bonocô, Expresso Baía de Todos-os-Santos, Beira-mar, na Cidade Baixa, na rua Silveira Martins, no Cabula, Oceânica, na orla e na rua Fernando Menezes de Góes, na Pituba.

O internauta Vinícius Ivo disse que o mau tempo alagou a avenida Bonocô nos dois sentidos. Além da chuva, há registro de ventos fortes na avenida Manoel Dias, na Pituba. Já a internauta Jully Falcão postou uma foto de alagamento na saída da cidade pela BR-324.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu cinco notificações até as 14 horas deste sábado: dois pontos de alagamentos em Dom Avelar e Pau da Lima, uma ameaça de desabamento em Bela Vista do Lobato e dois deslizamento em Engenho Velho de Brotas e Águas Claras. De acordo com a assessoria do órgão, a chuva é pontual e a previsão é que seja moderada.



Já a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) registrou retenção na Rótula do Abacaxi e San Martin, por conta do mau tempo.

Nesta sexta, começou a circular nas redes sociais um documento em que a Codesal alerta para o risco de mau tempo na capital baiana neste fim de semana.

Além da situação em Salvador, o Climatempo alerta para os riscos de chuva forte na Bahia, com risco de alagamento e enchentes.

