Aleixo Belov deixa Salvador e parte para viagem ao Alasca

Aos olhos de dezenas de familiares, amigos e admiradores, na manhã deste sábado, 3, o navegador Aleixo Belov, 73 anos, zarpou seu veleiro “Escola Fraternidade” do 2º Distrito Naval, na capital baiana, rumo à mais uma aventura.

Desta vez o destino é o Alasca, gélido estado norte-americano onde o experiente navegador pretende chegar durante o verão do hemisfério norte do próximo ano – entre os meses de junho e agosto.

“Cada viagem é diferente e o mar é um reino de incertezas. Ontem (sexta) à tarde eu já tinha preparado praticamente todo o barco, então fiquei tranquilo”, conta o navegador Belov.

Expectativa

Até o Natal, onde haverá a primeira e única parada no Brasil, o comandante do veleiro Fraternidade segue viagem com mais sete tripulantes. “As expectativas são as melhores, mas vou sentir falta da família e dos amigos”, afirma a oceonógrafa Anita Oliveira, 25.

Quando questionado sobre as próximas aventuras, Belov, que leva dez cadernos para registrar a longa viagem, responde: “Quem sabe? Nem sei se vou conseguir fazer essa! Estou com 73 anos, mas cheio de energia e sonhos. Vou tentar continuar navegando”.

Aleixo Belov, 73 anos, fará expedição para o Alasca (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

