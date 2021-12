Alegria marca fim de ano do Grupo A TARDE

Animação e alegria marcaram a festa de confraternização do Grupo A TARDE, que aconteceu nesta terça-feira, 16, no estacionamento da sede.



A comemoração foi liderada pela banda Cheiro de Amor, que tem como vocalista, desde março, a cantora Vina Calmon. Parceiros e colaboradores de A TARDE dançaram e cantaram os principais sucessos da banda, como Dias de Sol e Pensa em Mim, além da nova música de trabalho Swing de Mainha.



"É uma honra cantar na festa de confraternização de jornal tão conceituado e centenário", disse Vina Calmon.



Jú Moraes e Adelmo Casé participaram do show, cada um com músicas de trabalho próprias, a exemplo de Na Palma da Mão (Jú) e Jogue Tudo pro Alto (Adelmo).



Para o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, muitas conquistas foram comemoradas neste momento festivo do ano que se encerra. "O Natal é o renascer e o A TARDE recuperou a autoestima dos funcionários e conquistou, este ano, a liderança no mercado de leitores de jornal impresso", destacou.



Ele ressaltou a marca de jornal impresso mais lembrada do Nordeste, na pesquisa Confiança e Prestígio das Marcas Brasileiras, que ouviu mais de dois mil consumidores em oito capitais, sobre 15 categorias, entre elas jornais, revistas, automóveis e bancos. A TARDE foi citado por 52% dos entrevistados.



Para 2015, Blumberg deseja "alegria, paz, crescimento, além de uma vida melhor e um ano mais tranquilo" para todos os leitores, anunciantes e colaboradores do jornal.

<GALERIA ID=19716/>



Planos



Integrantes do cenário político baiano também prestigiaram a confraternização de A TARDE.



Entre eles estava o jornalista André Curvello, anunciado pelo governador eleito da Bahia, Rui Costa, como novo secretário de Comunicação Social do estado.



"O A TARDE vem, ao longo de sua história, exercendo papel fundamental na Bahia, no Nordeste e no Brasil, na defesa da liberdade de expressão, esta é a grande bandeira levantada pelo jornal", apontou Curvello.



Ele se definiu como "otimista" e contou que espera, mesmo com as possíveis dificuldades previstas para 2015, um bom ano para os baianos, "com a manutenção dos empregos, geração de novos postos, além de assegurar o crescimento da Bahia".



O secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, também compareceu à festa e falou sobre a afinidade com o A TARDE: "Vem da minha adolescência. Ainda na escola, tinha o hábito de comprar o jornal pela manhã, o que não era comum para um jovem de 13 anos. Com isto, comecei a externalizar o interesse pelas coisas da cidade, foi a materialização desta preocupação".



Segundo Bellintani, 2015 é um ano de continuação do trabalho, além de ser um momento para "novos saltos".



"A cidade passou por um equilíbrio muito grande entre 2013 e 2014, um período de arrumação da casa. O novo ano será importante na busca de novos avanços. Desejo uma cidade cada vez mais soteropolitana", relatou.



Dentre as várias presenças, estiveram na festa o secretário estadual da Segurança, Maurício Teles Barbosa, o secretário de Gestão da capital, Alexandre Pauperio e também o publicitário Sidônio Palmeira.

adblock ativo