Alba realiza ato de memória das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realizou na manhã desta quarta-feira, 17, no auditório Jorge Calmon, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), um ato em memória das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás (PA) e a celebração dos 35 anos de fundação do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A iniciativa foi realizada através do deputado estadual Jacó (PT).

O massacre de Eldorado dos Carajás ocorreu em 17 de abril de 1996. Neste dia, 21 trabalhadores sem terra foram assassinados por policiais militares do estado do Pará e 23 anos depois, não houve punição.

"Hoje é uma data simbólica que marca a luta campesina no Brasil e no mundo. Nos últimos dois anos, mais de 130 trabalhadores foram assassinados, várias chacinas vêm acontecendo. Esse é um dia que nós estamos marcando essa memória de luta e resistência dos camponeses no Brasil e em especial, dos MTSs", afirma Dejacira Araújo, que faz parte direção estadual do MST.

Dejacira também comenta sobre as consequências da liberação do porte de armas pode trazer aos profissionais sem terra. "Essa política de incentivar os fazendeiros a usarem armas, através da liberação do porte, nós compreendemos que é uma carta em branco para seguirem assassinando trabalhadores no campo".

A Marcha Estadual na Bahia, iniciada na quarta-feira, 10, é feita pelo MST desde 7 de setembro de 1987. Em 2019, a marcha completa 32 anos. A mobilização faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, realizada pelo MST em todo país, no mesmo período da Marcha Estadual Lula Livre, e busca lutar contra a violência no campo e em memória dos trabalhadores do MST assassinados no Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996.

