Alarme dispara por engano na barragem de Pituaçu

A sirene da barragem Pituaçu, disparou por volta das 3h desta sexta-feira, 26. O equipamento fica na região do Bate Facho no Imbuí.

Alguns moradores vizinhos a barragem afirmam que acordaram assustados com a sirene e houve muita correria das pessoas saindo de suas residências. A comunidade local reclama da falta de informação pelos órgãos responsáveis e permanecem aglomerados fora de suas casas.

Em nota, a empresa disse que sistema de segurança ainda está em fase de teste e o alarme foi acionado acidentalmente. Os técnicos da empresa já estão no local para verificar a situação do equipamento.

Confira a nota completa:

"A Embasa informa que as sirenes do sistema de segurança da barragem de Pituaçu foram acionadas acidentalmente na madrugada hoje (26). Técnicos da empresa estão verificando o que pode ter ocorrido com os equipamentos que acionam as sirenes. O sistema de segurança da barragem de Pituaçu ainda não foi completamente implantado e está em fase de testes. Os moradores do Bate-Facho, há cerca de um ano, vêm sendo orientados sobre a existência desse sistema e como ele vai funcionar".

Outro órgão a se pronunciar por meio de nota foi a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que afirmou que a falha ocorreu pois a sirene do local está em fase de instalação.

"Sobre acionamento de sirene da barragem de Pituaçu, administrada pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), na madrugada desta sexta-feira (26/07), nas imediações da comunidade de Bate Facho, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) tem a informar que deslocou equipe, que chegou ao local, por volta das 5h, atendendo ao chamado de moradores do entorno que se assustaram com o ocorrido. No local, a Defesa Civil foi informada pela Embasa que houve falha no acionamento da sirene que está em fase de instalação. Técnicos da Defesa Civil de Salvador realizaram vistoria no local, juntamente com a Embasa, quando se constatou a inexistência de risco para a população. A Codesal mantém plantão 24 horas atendendo as solicitações da população pelo telefone gratuito 199".

adblock ativo