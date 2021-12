Alagamentos deixam trânsito lento em Salvador

>> Enfrentou problemas com o trânsito? Mande fotos, vídeos e relatos



Diversas vias de Salvador continuam alagadas por conta da chuva que atinge a cidade desde a madrugada desta quinta-feira, 19. Até as 9h30, a Avenida Bonocô e a Cidade Baixa eram os locais mais prejudicados pelos alagamentos, que continuam a provocar lentidão e a exigir atenção redobrada dos motoristas.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), um acidente foi registrado esta manhã, por volta das 7h, na Avenida Paralela, com um ferido. Pontos de alagamento na altura do Hipermercado Extra e na entrada do Centro Administrativo da Bahia (CAB), sentido Centro, também provocam lentidão.





| Serviço |



Em caso de emergência ou acidente com vítimas, a Transalvador pode ser acionada pelo número de urgência 118. A ligação é gratuita. A Codesal atende para solicitações de emergência, pelo número 199. A ligação também é gratuita.

