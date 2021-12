Alagamento na subida do Viaduto Raul Seixas afeta trânsito na região da LIP

Um ponto de alagamento afeta o trânsito na região da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP) nesta quarta-feira, 18. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a subida do viaduto Raul Seixas, sentido avenida ACM, está alagada por conta da chuva.

O problema começou no início da manhã, mas a via continua alagada nesta tarde. Técnicos da Secretaria de Manutenção (Seman) realizaram um serviço no local, mas o problema continua, de acordo com a Transalvador, que recomenda que os motoristas evitem a região.

Por conta disso, o transtorno no trânsito chega até a avenida Paralela, congestionando até a altura do bairro de Narandiba.

Agentes de trânsito orientam que os motoristas evitem a região (Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

Alagamento dificulta passagem de veículos

