Alagamento interdita viaduto e congestiona trânsito na Paralela e Itapuã

Um alagamento provocou na manhã desta sexta-feira, 3, a interdição do viaduto Ministro Mário Andreazza, que liga as avenidas Paralela, Carybé e São Cristóvão. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), como não há condições para os veículos circularem no local, o fluxo está sendo desviado para a avenida Dorival Caymmi, em Itapuã.

A situação deixa diversas vias da cidade congestionadas. O engarrafamento na Paralela, sentido aeroporto, chega à altura do Centro Universitário Jorge Amado. Quem segue pela orla também encontra o trânsito intenso na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã.

A avenida Orlando Gomes, que liga à orla e à Paralela, também é afetada. Os motoristas que circulam no local encontram retenção na saída nos dois sentidos (orla e Paralela).

Não há previsão para a liberação do viaduto. O alagamento é provocado pela chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta sexta. A previsão é que o tempo continue chuvoso durante o dia e a noite, de acordo com a Climatempo.

O fluxo na avenida Orlando Gomes também é afetado (Foto: Cidadão Repórter | WhatsApp)

