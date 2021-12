Alagados: mais de mil famílias recebem título de propriedade

O governador Rui Costa entregou títulos de propriedade de imóvel a 1.070 famílias da comunidade de Alagados, em Salvador, neste domingo, 17. A entrega faz parte da primeira etapa do programa de regularização fundiária do Governo do Estado, contando com um investimento total de R$ 6,5 milhões.

"O documento de posse dá mais segurança e tranquilidade às famílias, além de permitir que as pessoas procurem a Caixa Econômica Federal e contratem um financiamento para fazer melhorias nas suas casas", afirmou Rui.

Na ocasião, a atleta Emily Laranjeira, bicampeã mundial de Karatê, entregou uma placa de agradecimento ao governador em nome da Associação Beneficente Democrática dos Alagados de Itapagipe.

adblock ativo