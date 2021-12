AL-BA celebra Jorge Calmon pelo centenário de nascimento

A sessão especial em comemoração ao centenário do jornalista Jorge Calmon (1915-2006) lotou o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia na manhã desta terça-feira, 11. Referência no jornalismo baiano, Calmon trabalhou por 40 anos no jornal A TARDE, atuando, entre outros, nos cargos de redator-chefe e diretor de redação. Elegeu-se duas vezes deputado estadual, foi professor, ativista cultural, entre outras funções que exerceu por obrigação ou prazer.

A sessão foi proposta pela mesa diretora da Assembleia e presidida pelo presidente da casa, deputado Marcelo Nilo (PDT), contando com a presença de vários deputados, do ex-governador Waldir Pires, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Inaldo da Paixão, do presidente da Associação Baiana de Imprensa, Walter Pinheiro, jornalistas, velhos companheiros de Jorge Calmon e familiares.

No discurso de saudação, Marcelo Nilo destacou a "trajetória produtiva" do homenageado, lembrando que ele era um legítimo representante da elite intelectual baiana e brasileira. "Jamais transigiu nos seus princípios, ajudou a transformar o A TARDE numa instituição da Bahia". Citou, ainda, que Calmon implantou o primeiro curso de jornalismo no estado em 1949, sendo uma "inspiração ainda hoje para centenas de jornalistas".

Caçula do jornalista, Jorge Calmon Filho discursou agradecendo as homenagens em nome da família e aproveitou para falar um pouco sobre a vida e a trajetória profissional do pai. Disse que um "conjunto de circunstâncias" moldou as qualidades do jornalista, principalmente o apoio da família e sua facilidade de fazer amigos. Citou o grande amor que tinha pela mulher, dona Leonor (com quem teve seis filhos). "Numa foto alusiva à Constituição da Bahia, escreveu a seguinte dedicatória para minha mãe: a Leonor, principal e querida colaboradora, com muito amor, de seu Jorge".

Calmon Filho leu depoimentos de quatro admiradores e amigos do pai, a historiadora Consuelo Pondé de Sena e os jornalistas Tony Pacheco, Samuel Celestino e Afonso Maciel. Todos dedicaram palavras amáveis ao jornalista. Emocionado, interrompeu o discurso, em diversos momentos, para conter as lágrimas: "Ele foi um pai e amigo inesquecível".

Durante a sessão, o deputado Marcelo Nilo convidou os familiares do jornalista para inaugurar uma placa que batizou o auditório da Assembleia Legislativa com o nome de Jorge Calmon. A placa estampa uma frase do homenageado: "Comunicação desamparada de princípios morais passa a ser algo como agressão aos sentimentos da comunidade, na medida em que se torna um agente de corrupção de costumes e de inversão de valores".

