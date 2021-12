Ajudante de serviço gerais é preso após roubar celulares em passarela

Um jovem foi preso na tarde desta quinta-feira, 11, suspeito de cometer assaltos na passarela do Salvador Shopping. Welisson Oliveira de Jesus Silva, 27 anos, que é ajudante de serviços gerais do Shopping Sumaré, tentou trocar a roupa que usava na hora do crime pela farda da empresa que trabalha, para despistar os policiais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no momento dos roubos, Welisson usava camisa polo de cores cinza e rosa, e mochila preta. Após a chegada de policiais à passarela, o suspeito fugiu em direção ao Salvador Shopping e se trocou lá dentro. No entanto, ele acabou sendo identificado pelo videomonitoramento.

Ainda de acordo com a SSP-BA, Welisson já tinha passagem por briga no carnaval. “Ele confessou o roubo alegando está devendo para agiota”, afirmou a delegada Maria Selma Pereira, titular da 16ª Delegacia Territorial (Pituba).

Foram encontrados com Welisson um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares de vítimas. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Territorial (DT), onde Welisson vai responder por roubo.

