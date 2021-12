Ajudante de pedreiro é morto por homens encapuzados em São Cristóvão

A série de homicídios cometidos por encapuzados continua em Salvador e desta vez o crime foi contra Anderson Jorge Reis dos Santos, 37 anos, morto a tiros na porta de casa, na noite de quinta-feira,19, no bairro de São Cristóvão.

De acordo com a mãe da vítima, que não quis se identificar, Anderson estava jantando quando ela ouviu vozes chamando do lado de fora da casa. "Ele saiu com o prato na mão para atender as pessoas. Ouvi ele conversando com alguém, mas logo em seguida, ouvi vários sons de tiros. Quando sai vi três encapuzados e meu filho no chão", recordou a idosa de 66 anos.

Sem conseguir esconder as lágrimas, a mãe de Anderson contou que ele trabalhava como ajudante de pedreiro e tinha chegado em casa por volta das 20h. Ele morreu por volta das 21h. "Só deu tempo dele chegar e tomar banho. Antes dele vir para casa, ele passou na casa da irmã. Quando chegou aqui, já entrou pedindo 'mãe esquenta minha comida ai por favor'. Depois do banho ele sentou perto da porta com o prato na mão e os homens chamaram lá fora", detalhou a idosa.

Nesta manhã, a casa onde Anderson morava com a mãe e a filha estava cheia de parentes e amigos consternados com a situação. De acordo com uma prima, que preferiu manter o anonimato, a suspeita do crime é que os encapuzados estivessem atrás de um outro primo, que tem envolvimento com o grupo criminoso do Bonde do Maluco (BDM).

"Soube que ele esteve aqui recentemente para ver a família. Mas o problema é que ele é de uma facção rival a que domina aqui a área. Ele veio, mas com ele vieram também outras pessoas, todas armadas", contou a mulher. A reportagem percebeu que havia na região pichações em paredes com as iniciais CP (Comando da Paz).

Todos os familiares que estavam reunidos na casa da idosa afirmaram que Anderson não tinha nenhum envolvimento com crimes. "Muito pelo contrário. Ele sempre foi trabalhador. Nunca mexeu com nada de ninguém. Ele não se misturava com isso (drogas)", contou uma familiar.

Um amigo da vítima contou à reportagem que assim que chegou do trabalho ele soube da morte. "Quando desci do ônibus hoje de manhã, lá na Estrada Velha do Aeroporto, a galera já veio contando ele havia morrido. Eu conheço Anderson desde pequeno. Ele é filho do bairro e todo mundo aqui gostava dele e nunca soube de nada de errado que ele estivesse envolvido", disse o homem, que por medo não revelou o nome.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Uma fonte policial contou à reportagem, que a morte pode estar envolvida com a recente saída de Idalvan dos Santos Conceição, o Paquito, do sistema prisional de Salvador. Ele comandava o tráfico de drogas na invasão de Planeta dos Macacos, em São Cristóvão, pela facção do BDM.

A reportagem entrou em conto com o Tribunal de Justiça (TJ), mas o órgão não se pronunciou, até a publicação desta matéria.

adblock ativo